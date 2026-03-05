ASSE Mercato : Les 3 pépites de Ligue 2 que Kilmer Sports doit absolument recruter !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Depuis la prise de contrôle du club par Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Étienne veut construire un projet ambitieux basé sur la détection de jeunes talents à fort potentiel. Dans cette optique, la Ligue 2 regorge de profils prometteurs qui pourraient parfaitement s’inscrire dans la stratégie stéphanoise.

Voici trois pépites du championnat que les Verts auraient tout intérêt à cibler lors du prochain mercato.

Mathys Detourbet, la révélation troyenne

À seulement 18 ans, Mathys Detourbet s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de ES Troyes AC. Le milieu offensif formé au club a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 4 passes décisives, démontrant déjà une vraie maturité dans son jeu.

Capable d’évoluer entre les lignes, aussi bien dans un rôle de créateur que de finisseur, Detourbet possède un profil technique parfaitement adapté au football moderne. Sa progression rapide attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens.

La concurrence est d’ailleurs bien réelle : AS Roma aurait formulé une offre d’environ 10 millions d’euros l’été dernier, tandis que AS Monaco et plusieurs clubs de Bundesliga surveillent également son évolution. Un signe clair que le joueur pourrait rapidement franchir un nouveau cap.

Giovani Versini, le poison offensif de Pau

Lors du dernier affrontement face aux Verts, Giovani Versini a bien failli faire très mal à l’ASSE, mais Gautier Larsonneur s’était montré décisif pour sauver les siens.

L’attaquant de Pau FC, natif de Marseille, ne mesure que 1m67, mais compense largement son petit gabarit par sa mobilité, sa percussion et sa qualité technique. Rapide et imprévisible balle au pied, il est capable de déstabiliser n’importe quelle défense.

Cette saison, Versini affiche des statistiques solides avec 8 buts et 2 passes décisives en 24 matchs. Estimé à 1,5 million d’euros, il représenterait une opportunité de marché très intéressante pour Saint-Étienne.

Ewen Jaouen, le géant qui impressionne la Ligue 2

À seulement 20 ans, Ewen Jaouen est déjà considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs du football français. Du haut de ses 2 mètres, le portier formé notamment à En Avant Guingamp s’est révélé lors de son prêt à USL Dunkerque.

Ses performances sont impressionnantes : 13 clean sheets et seulement 23 buts encaissés, faisant de lui l’un des grands artisans de la meilleure défense de Ligue 2. Sa progression lui a même valu deux sélections avec l’équipe de France Espoirs.

Pour l’ASSE, Jaouen pourrait représenter une solution d’avenir pour concurrencer Gautier Larsonneur, notamment en cas de montée en Ligue 1. Estimé à environ 2 millions d’euros, il pourrait aussi s’inscrire dans la stratégie du club qui cherchait déjà un gardien pour challenger Larsonneur, comme le montre la piste menant à Robin Risser, aujourd’hui en grande forme avec le RC Lens.

Des profils parfaitement compatibles avec le projet Kilmer

Entre un milieu offensif créatif, un attaquant percutant et un gardien à très fort potentiel, ces trois joueurs incarnent parfaitement la stratégie de recrutement basée sur la jeunesse et la valeur future.

Si Kilmer Sports Ventures souhaite construire une équipe compétitive tout en anticipant l’avenir, ces trois pépites de Ligue 2 pourraient représenter des investissements aussi intelligents que prometteurs pour l’ASSE.