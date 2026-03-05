Devant l’engouement suscité par le choc face au Red Star samedi, l’ASSE a décidé d’ouvrir les balcons des deux kops. Une première cette saison qui pourrait conduire à un record d’affluence.

L’engouement populaire autour de l’AS Saint-Étienne ne faiblit pas. Bien au contraire. À quelques jours du choc de la 26e journée de Ligue 2 face au Red Star FC, les supporters des Verts se mobilisent massivement pour pousser leur équipe vers la montée.

Il y a deux jours, le site Evect annonçait déjà que la barre des 32.000 spectateurs avait été franchie pour cette rencontre très attendue. Mais l’affluence devrait finalement être bien plus importante. Selon le média spécialisé, face à la forte demande de billets, le club a décidé d’ouvrir les balcons des deux kops du stade.

Une décision loin d’être anodine. Sans ces tribunes supplémentaires, la capacité du mythique Stade Geoffroy-Guichard est limitée à 37.372 places. Avec les balcons ouverts, elle peut grimper aux alentours de 42.000 spectateurs, offrant ainsi au célèbre Chaudron une atmosphère encore plus impressionnante.

Une première cette saison

Cette ouverture constitue une première depuis le début de la saison. Ces balcons sont restés fermés ces dernières années pour des raisons de sécurité liées à la gestion des flux de spectateurs.

Une situation qui avait d’ailleurs suscité l’incompréhension de certains groupes ultras, très attachés à l’ambiance des deux kops. L’ASSE avait néanmoins tenté une première expérience lors de la réception du Paris Saint-Germain la saison dernière. Le club avait alors mis en place une organisation spécifique afin de mieux contrôler les mouvements de supporters dans ces zones sensibles.

Si l’essai avait été répété à quelques reprises, les résultats n’avaient pas été jugés totalement satisfaisants par les autorités et les organisateurs, ce qui avait conduit à maintenir les balcons fermés lors de cet exercice en Ligue 2.

La dynamique sportive change tout

Mais la situation sportive actuelle a rebattu les cartes. Les hommes de Philippe Montanier restent sur quatre victoires consécutives, une série qui leur a permis de se hisser à la 2e place du championnat, synonyme de montée directe en Ligue 1 en fin de saison.

Cette dynamique positive a ravivé la ferveur autour du club. Les supporters veulent croire au retour rapide de l’ASSE parmi l’élite et comptent bien jouer leur rôle dans cette dernière ligne droite.

Le choc face au Red Star, concurrent direct dans la course à la montée, s’annonce donc crucial. Une victoire permettrait aux Verts de creuser l’écart et de frapper un grand coup dans la lutte pour l’accession.

Un record d’affluence en vue

Pour le moment, le record d’affluence de la saison à Geoffroy-Guichard remonte à la 4e journée, lors de la réception du Grenoble Foot 38. Ce soir-là, 35.729 supporters avaient assisté au match nul (1-1).

Un chiffre qui devrait être largement dépassé samedi. Avec la réouverture des balcons et l’enthousiasme grandissant autour de l’équipe, le Chaudron pourrait bien retrouver une affluence digne de ses plus grandes soirées.

Dans une Ligue 2 souvent réputée pour ses stades clairsemés, l’AS Saint-Étienne continue ainsi de prouver qu’elle reste l’un des clubs les plus populaires du football français.

Et si les tribunes sont pleines à craquer, les joueurs de Philippe Montanier savent qu’ils n’auront aucune excuse : dans un Chaudron en fusion, la montée se joue aussi dans les tribunes.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2