Double buteur à Pau (3-0) samedi dernier, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin s’est entraîné avec un strap autour de la jambe droite ce jeudi.

Il aura fallu attendre longtemps, très longtemps même. Cinq mois après son dernier but, Lucas Stassin a mis fin à sa disette samedi dernier sur la pelouse de Pau lors de la victoire de l’ASSE (3-0). Et l’attaquant belge ne s’est pas contenté d’un simple but pour se relancer : il a signé un doublé.

À deux reprises, le Stéphanois s’est retrouvé au bon endroit au bon moment dans la surface. Sur son second but notamment, il a parfaitement accompagné une action collective de grande qualité pour conclure avec sang-froid. Une séquence qui symbolise bien le renouveau actuel des Verts, solides et efficaces dans le sprint final de la saison.

Pour Lucas Stassin, ces deux réalisations ont surtout mis fin à une période particulièrement frustrante. Depuis plusieurs mois, l’attaquant continuait de travailler sans relâche, multipliant les appels et les efforts, sans parvenir à concrétiser ses occasions.

Philippe Montanier n’a jamais lâché son attaquant

Durant toute cette période délicate, Philippe Montanier a toujours tenu le même discours. L’entraîneur stéphanois n’a cessé de défendre son joueur, soulignant régulièrement son implication et son travail pour l’équipe.

À plusieurs reprises, le technicien des Verts a expliqué que Lucas Stassin avait simplement besoin de retrouver de la confiance. Dans le football, les attaquants vivent souvent par cycles et un déclic peut parfois suffire à tout relancer.

Le doublé inscrit à Pau pourrait bien représenter ce moment charnière. Pour Saint-Étienne, voir son avant-centre retrouver de l’efficacité arrive au moment idéal, alors que la lutte pour la montée entre dans sa phase décisive.

Un bandage à la cuisse qui fait parler

Alors que la confiance semble revenir, une petite inquiétude est apparue à l’entraînement. Ce jeudi, Lucas Stassin s’est présenté avec un large bandage autour de la cuisse droite.

Un détail qui n’a évidemment pas échappé aux observateurs. L’attaquant belge lui-même en a d’ailleurs plaisanté dans une séquence diffusée par l’ASSE sur ses réseaux sociaux, consacrée aux tenues vestimentaires des joueurs.

Dans cette vidéo pleine d’autodérision, Stassin montre son outfit du jour tout en laissant apparaître son imposant bandage. Une manière de dédramatiser la situation et de rassurer les supporters.

Au vu de son attitude détendue et de son sourire, rien ne semble indiquer une blessure sérieuse. Sa présence pour la prochaine rencontre ne paraît donc pas remise en cause.

Un choc important face au Red Star

Le timing reste toutefois surveillé de près, car l’ASSE s’apprête à disputer un match très important face au Red Star. Cette rencontre pourrait peser lourd dans la course à la montée.

Au classement, les Verts possèdent actuellement cinq points d’avance sur le club de Seine-Saint-Denis. Un écart déjà intéressant, mais qui pourrait devenir beaucoup plus confortable en cas de victoire.

À huit journées de la fin du championnat, chaque confrontation directe entre prétendants prend une importance particulière. Un succès permettrait aux Stéphanois d’écarter un concurrent direct et de se rapprocher encore un peu plus de leur objectif.

Le sprint final est lancé

Dans ce contexte, le réveil offensif de Lucas Stassin pourrait tomber à point nommé pour Saint-Étienne. Un attaquant en confiance peut souvent faire basculer une fin de saison.

Les Verts savent qu’ils ont leur destin entre les mains. Avec huit matches encore à disputer, une marge existe encore, mais la régularité restera indispensable pour conserver leur place en tête.

Si Lucas Stassin confirme sa renaissance après son doublé à Pau, l’ASSE pourrait bien avoir trouvé l’un des hommes clés de son sprint final. Et dans la course à la montée, ce genre de déclic peut parfois tout changer.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2