ASSE : Montanier s’inspire du Barça et de Guardiola pour relancer les Verts !

Arrivé récemment sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier tente d’imposer sa méthode pour redonner de la solidité aux Verts. Et pour transmettre son message à son groupe, le technicien n’a pas hésité à s’inspirer de deux figures emblématiques du FC Barcelone.

Lors de sa conférence de presse avant la réception du Red Star FC, Montanier a dévoilé une anecdote révélatrice de son approche.

Une vidéo venue du Barça pour marquer les esprits

Dès son arrivée à Saint-Étienne, Philippe Montanier a voulu poser les bases de son projet. Pour illustrer ses principes, il a montré à ses joueurs une séquence très particulière.

Il s’agit d’une vidéo diffusée par Xavi Hernández à ses joueurs du Barça, dans laquelle on voit Pep Guardiola s’adresser à son équipe lorsqu’il entraînait le club catalan.

L’objectif était clair : rappeler que le jeu offensif doit toujours reposer sur une organisation collective irréprochable.

Guardiola, un modèle d’équilibre

Dans l’imaginaire collectif, Pep Guardiola est souvent associé à un football spectaculaire et offensif. Pourtant, Montanier a tenu à rappeler une dimension essentielle du travail du technicien espagnol.

Selon lui, Guardiola insistait énormément sur la discipline collective et les efforts défensifs.

« Guardiola passe pour être un coach très offensif, mais cela ne l’empêchait pas d’être très soucieux de l’organisation de son équipe et de l’implication des joueurs à la perte du ballon. »

Dans cette vidéo, l’ancien entraîneur du Barça évoque notamment les notions de sacrifice, d’attitude et d’esprit d’équipe.

Une philosophie appliquée à l’ASSE

Ce message, Montanier a voulu l’appliquer immédiatement dans le vestiaire stéphanois.

L’idée est simple : toute l’équipe doit défendre ensemble, peu importe les postes.

« Il leur demandait d’être à l’unisson pour défendre. C’est la base. C’est ce que j’ai voulu inculquer aux joueurs dès le début. »

Cette philosophie semble porter ses fruits. Depuis son arrivée, l’ASSE affiche une organisation plus solide et une implication collective plus visible.

Une défense qui retrouve de la stabilité

Lors de ce point presse, Montanier a également évoqué plusieurs sujets liés à l’actualité de son groupe.

Le coach stéphanois a notamment confirmé la blessure au mollet de Florian Tardieu, mais aussi les retours progressifs de Chico Lamba, Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber.

Il s’est également montré satisfait de la charnière centrale composée de Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal, qui apporte actuellement beaucoup de stabilité à l’équipe.

Une méthode qui porte ses fruits

En quelques semaines seulement, Philippe Montanier semble avoir remis de l’ordre dans le collectif stéphanois.

Entre discipline tactique, solidarité et implication à la perte du ballon, le coach des Verts applique des principes simples… mais redoutablement efficaces.

Et si l’inspiration venue du FC Barcelone continuait à porter ses fruits, l’ASSE pourrait bien retrouver rapidement une dynamique digne de son histoire.