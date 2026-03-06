Désireux d’anticiper la montée en Ligue 1 en fin de saison, les dirigeants de l’ASSE ont déjà commencé à ancer les grandes manoeuvres en vue du prochain mercato estival.

Un premier dossier mercato s’ouvre du côté de l’ASSE. Alors que le club prépare déjà son futur en Ligue 1, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures auraient coché le nom d’un jeune international sénégalais qui commence à faire parler de lui en Ligue 1. Selon les informations de Média Foot, les Verts s’intéressent de près à Antoine Mendy. Le latéral droit de OGC Nice, formé au club azuréen, suscite plusieurs convoitises alors que son avenir chez les Aiglons reste incertain. Pourtant sous contrat jusqu’en 2028, le récent champion d’Afrique pourrait être tenté par un nouveau défi dans les prochains mois.

L’ASSE prépare déjà la saison prochaine

Du côté de l’ASSE, la cellule de recrutement anticipe déjà l’exercice 2026-2027. Le club, qui vise un retour rapide dans l’élite, scrute attentivement le marché afin de renforcer son effectif avec des profils jeunes et à fort potentiel. Toujours selon Média Foot, les dirigeants stéphanois ont récemment pris des renseignements sur la situation d’Antoine Mendy et pourraient envisager de passer à l’action dans les prochains mois. Un profil qui correspond parfaitement à la stratégie du club : jeune, international et encore en pleine progression. Mais les Verts ne sont pas seuls dans ce dossier. Le FC Metz suit également la situation du défenseur niçois. Le club lorrain souhaiterait miser sur un joueur d’avenir pour renforcer son couloir droit.

Depuis la CAN, Mendy peut voir loin

Reste toutefois un obstacle important : la perspective d’évoluer en Ligue 2 pourrait refroidir les ambitions du joueur. À seulement 21 ans, Antoine Mendy prend de plus en plus d’épaisseur. Le latéral a notamment remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, une expérience qui a renforcé son statut et ses ambitions. Courtisé par des clubs allemands cet hiver, le défenseur voit logiquement sa cote grimper sur le marché. Dans ce contexte, l’ASSE pourrait tenter sa chance… mais devra se montrer convaincante pour attirer un joueur désormais très regardé sur la scène européenne. Un retour en grande pompe en Ligue 1 pourrait être un premier argument.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2