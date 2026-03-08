FC Nantes : Pierre Ménès s’en prend violemment à Ahmed Kantari

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La crise continue de s’aggraver pour le FC Nantes. Battus à domicile par le Angers SCO (0-1) samedi soir à la Beaujoire, les Canaris restent englués dans la zone de relégation en Ligue 1. Cette nouvelle défaite a déclenché une vague de critiques autour du club et plus particulièrement de son entraîneur Ahmed Kantari. Parmi les voix les plus virulentes, celle du consultant Pierre Ménès, qui n’a pas mâché ses mots dans son analyse du match.

Une défaite qui fait très mal aux Canaris

Dans un match crucial pour la lutte pour le maintien, Nantes n’avait clairement pas le droit à l’erreur face à Angers.

Pourtant, les hommes d’Ahmed Kantari ont une nouvelle fois déçu leur public.

Le seul but de la rencontre, inscrit par Amine Sbaï à la 52e minute, a suffi à faire basculer la rencontre.

Incapables de réagir, les Nantais ont concédé une défaite supplémentaire qui les laisse toujours en position de relégables.

Pierre Ménès parle d’une « purge »

Après la rencontre, Pierre Ménès s’est montré particulièrement sévère dans son analyse.

Le consultant n’a pas hésité à qualifier la rencontre de « plus grosse purge de la semaine ».

« Ce Nantes-Angers a été la plus grosse purge de la semaine. En première mi-temps, c’était tragique. »

Selon lui, le niveau de jeu affiché par les Canaris est extrêmement inquiétant.

Ménès ne considère pas Kantari comme un vrai coach

Mais les critiques du journaliste ne se sont pas arrêtées au niveau de jeu.

Pierre Ménès s’en est directement pris à Ahmed Kantari, dont il remet ouvertement en question les compétences.

« Kantari, qui fait office de coach, n’aide vraiment pas ses joueurs. »

Une phrase particulièrement dure qui illustre le manque de confiance dont semble souffrir l’entraîneur nantais.

Une gestion tactique vivement critiquée

Le consultant reproche également au technicien nantais son manque de réactivité tactique durant la rencontre.

Selon lui, Kantari aurait dû modifier son système de jeu bien plus tôt pour tenter de relancer son équipe.

« Kantari aurait dû changer son système beaucoup plus tôt. »

Il ironise même sur la lenteur des décisions du banc nantais.

« J’ai l’impression qu’il y a un règlement qui interdit de changer avant la 65e minute. »

Une défense dépassée

Pierre Ménès a également pointé du doigt l’attitude défensive du FC Nantes sur le but angevin.

Sur l’action, Amine Sbaï a eu tout le temps de contrôler avant de battre le gardien Anthony Lopes.

« Il n’y avait pas un seul défenseur nantais près de lui. »

Une situation qui illustre, selon lui, les graves lacunes actuelles de l’équipe.

Nantes dans une situation très inquiétante

Pour Pierre Ménès, le problème du FC Nantes est désormais évident : l’équipe semble incapable de marquer.

« Nantes ne peut pas gagner un match puisqu’il n’est pas capable de marquer un but. »

Une analyse brutale qui reflète l’inquiétude grandissante autour du club.

Les Canaris disposent désormais de deux semaines pour préparer la réception du RC Strasbourg Alsace le 22 mars, le match face au Paris Saint-Germain ayant été reporté.

Mais pour Ahmed Kantari, l’avenir sur le banc nantais semble plus incertain que jamais.