FC Nantes : l’ombre d’Aristouy plane déjà sur le banc nantais

Le vent tourne à la Beaujoire. Battu par Angers (0-1) samedi, le FC Nantes s’enfonce un peu plus dans une saison inquiétante. Avec huit défaites pour seulement deux victoires en Ligue 1 et une 17ᵉ place au classement, l’avenir d’Ahmed Kantari sur le banc nantais paraît plus fragile que jamais.

Pourtant, ce dimanche, aucune décision officielle n’a été annoncée par la direction des Canaris. Silence radio du côté de la famille Waldemar Kita, alors que la trêve internationale approche — un moment souvent propice aux changements de cap dans le football.

Mais une question commence déjà à agiter les supporters : et si le FC Nantes rappelait un visage bien connu de la Maison Jaune ?

Aristouy, l’entraîneur que la Beaujoire n’a jamais oublié

Dans les discussions autour d’un éventuel successeur, un nom revient avec insistance : celui de Pierre Aristouy.

Ancien joueur du club puis entraîneur de l’équipe réserve, Aristouy avait pris les commandes de l’équipe première en 2023 dans un contexte délicat. Et malgré un effectif limité et une pression permanente, il avait réussi à insuffler un vent de fraîcheur et d’enthousiasme à un FC Nantes en perte de repères.

Son équipe proposait un jeu plus ambitieux, avec une vraie identité et une volonté de faire confiance aux jeunes du centre de formation.

Mais l’histoire s’est arrêtée brutalement.

Après seulement quelques mois sur le banc, la direction nantaise décidait de s’en séparer. Une décision prise par les Kita qui avait laissé un goût très amer chez les supporters, nombreux à estimer que le technicien n’avait tout simplement pas eu le temps de mener son projet à bien.

Depuis, le souvenir d’Aristouy reste très vivace à la Beaujoire.

Le projet ligue 2 sous aristouy avec un directeur sportif compétent et en adéquation avec les idées de PA ça pourrait vraiment faire le taff

Trop beau pour être vrai malheureusement… — Str1x (@Str1x___) March 8, 2026

Un entraîneur en phase avec l’ADN nantais

Si son nom circule aujourd’hui avec autant d’insistance, ce n’est pas un hasard.

Pierre Aristouy incarne, pour beaucoup de supporters, l’esprit du FC Nantes :

une connaissance profonde du club

une confiance dans la formation

un football porté vers le jeu

Autant de valeurs qui rappellent l’héritage du fameux “jeu à la nantaise”.

Dans une période où le club semble avoir perdu ses repères, son profil apparaît comme une solution naturelle pour tenter de relancer la machine.

Et surtout, il bénéficie d’un soutien populaire rare, chose devenue précieuse dans un club marqué par une instabilité chronique : depuis le début de l’ère Kita en 2007, le FC Nantes a connu 21 entraîneurs hors intérim.

Une histoire vraiment terminée ?

Pour l’instant, aucune discussion officielle n’a été confirmée entre la direction nantaise et Aristouy. Le nom de Michel Der Zakarian circule également dans l’environnement du club.

Mais une chose est sûre : si le FC Nantes décide de tourner la page Kantari, la pression populaire pourrait peser lourd.

Car pour une grande partie de la Beaujoire, le départ de Pierre Aristouy reste une injustice jamais digérée.

Et dans un club où l’histoire est souvent faite de retours inattendus, une question commence à émerger dans les travées jaunes et vertes :

Et si l’histoire entre Pierre Aristouy et le FC Nantes n’était finalement pas terminée ?