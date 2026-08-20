OM Mercato : Lorenzi a un accord avec un chouchou du RC Lens et du Stade Rennais

Selon nos informations, l’OM a un accord avec Noah Cadiou (FC Lorient, 27 ans) mais le club phocéen ne peut pas bouger en l’état à cause de ses finances exsangues.

Le Mercato de l’OM avance en coulisses mais peine toujours à concrétiser. Et le temps urge : le marché ferme ses portes dans moins de deux semaines !

Un accord entre l’OM et Cadiou

Selon nos informations, Grégory Lorenzi a pourtant déjà obtenu l’accord de Noah Cadiou pour une éventuelle arrivée au club phocéen. Une avancée concrète, mais qui ne suffit pas à débloquer le dossier. Car à Marseille, le problème reste le même : les finances. Comme l’a récemment expliqué ce même Lorenzi, l’OM dispose de plusieurs accords avec des joueurs ciblés sur ce mercato. Noah Cadiou fait partie de la liste.

Le milieu de 27 ans, actuellement au FC Lorient, aurait ainsi donné son accord pour rejoindre Marseille. Une situation qui témoigne du travail effectué en amont par le nouveau responsable marseillais. Fort de son réseau dans l’Ouest, Lorenzi connaît parfaitement le profil du joueur et l’avait identifié comme une solution potentielle en cas de départ de Pierre-Emile Højbjerg. Mais pour l’instant, rien ne peut réellement avancer.

Højbjerg bloque le dossier

Le principal problème côté marseillais reste l’avenir du Danois. Pierre-Emile Højbjerg n’a toujours pas quitté l’OM et son immobilisme empêche le club de libérer suffisamment de marge pour passer à l’action. Tant que la situation ne se décante pas, Cadiou reste donc une piste en attente. Et même avec un départ du Danois, Marseille devra encore convaincre Lorient. Ce qui sera mission compliquée.

Le FC Lorient se montre particulièrement ferme dans ce dossier. Selon nos informations, le club breton n’est pas ouvert à un prêt et ne discutera qu’à partir d’une offre d’au moins 12 millions d’euros. Une exigence qui complique sérieusement les plans de l’OM. Celle-ci avait d’ailleurs déjà refroidi le RC Lens, qui avait également ciblé Cadiou le mois dernier. Face aux demandes lorientaises, le club artésien a finalement décidé d’avancer sur d’autres pistes. Par ailleurs, le nom de Caidou revient depuis quelque temps aux portes du Stade Rennais.

Lorient réclame au moins 12 M€

Du côté de l’OM, où un intérêt pour le mileu niçois Hicham Boudaoui est aussi avéré, devra donc trouver les moyens de ses ambitions s’il veut réellement boucler le dossier. Le choix de Cadiou n’est évidemment pas anodin. Du haut de son mètre 91, le milieu possède un profil particulièrement intéressant dans l’entrejeu. Solide dans les duels, capable d’occuper un rôle de sentinelle et même d’intégrer une défense à trois, il offre une vraie polyvalence tactique. Un profil que Lorenzi apprécie et qui pourrait parfaitement répondre aux besoins marseillais en cas de départ de Højbjerg.

Le cas Noah Cadiou résume finalement parfaitement la situation actuelle de l’OM. Le travail est réalisé en coulisses. Des joueurs sont ciblés, des discussions sont avancées et certains accords sont même déjà trouvés. Mais au moment de passer à l’action, les contraintes financières rattrapent le club. Cadiou attend donc, tout comme d’autres recrues potentielles. Pour l’OM, le mercato pourrait véritablement se débloquer uniquement après une ou plusieurs ventes. Rien de neuf, finalement, sous le soleil provençal.