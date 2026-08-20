Une réunion entre certains dirigeants de l’OM et les leaders des groupes de supporters à la Commanderie a débouché sur quelques mises au point salées.

Bruno Genesio avait rendez-vous mardi soir avec les leaders des groupes de supporters de l’OM à la Commanderie. Accompagné de Grégory Lorenzi et Alban Juster, l’entraîneur marseillais a notamment été interrogé sur la situation de Leonardo Balerdi.

Genesio vole au secours de Balerdi

Le défenseur argentin avait été copieusement sifflé et conspué par une partie du public à chacune de ses prises de balle contre l’Atlético de Madrid. Genesio n’a pas ignoré les difficultés rencontrées par son joueur, tout en appelant les supporters de l’OM à lui apporter leur soutien. Selon L’Équipe, l’entraîneur a reconnu que Balerdi avait « souffert », avant de rappeler que « ça fait partie du métier ». Un message qui témoigne surtout de la volonté du coach de ne pas laisser son défenseur seul face aux critiques.

Bruno Genesio compterait désormais sur les groupes de supporters pour inverser la tendance dès vendredi, lors de la réception de Strasbourg. L’entraîneur marseillais souhaite évidemment pouvoir compter sur un Balerdi en confiance pour la suite de la saison. Dans un contexte où la pression est déjà forte autour de l’OM, préserver la cohésion du groupe apparaît donc comme une priorité. Le rendez-vous avec les supporters aura ainsi permis de mettre les choses à plat sur ce dossier particulièrement sensible.

McCourt directement ciblé à l’OM

La fin de la réunion a toutefois pris une tournure beaucoup plus politique. Rachid Zeroual s’est notamment ému du désengagement supposé de Frank McCourt et de la situation financière du club. Le message adressé au propriétaire américain était particulièrement clair : continuer à investir pour permettre à l’OM de rester ambitieux, ou laisser la place à un autre propriétaire. Une prise de position qui illustre la frustration grandissante d’une partie des supporters marseillais.

Cette rencontre aura donc permis d’aborder deux sujets majeurs : la situation sportive de Balerdi et les ambitions économiques de l’OM. Genesio a choisi de protéger son défenseur et d’appeler les virages à le soutenir. De leur côté, les supporters ont rappelé qu’ils attendaient davantage d’implication de la part de McCourt. À la veille de la réception de Strasbourg, la pression reste donc particulièrement forte autour de l’OM.