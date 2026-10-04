FC Nantes : encore deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Reims !

Killian Corredor et Fabien Centonze ont retrouvé les terrains avec le FC Nantes et devraient pouvoir postuler face au Stade de Reims.

Absents depuis plusieurs semaines, Killian Corredor et Fabien Centonze sont enfin de retour avec le FC Nantes. Touchés respectivement aux ischio-jambiers et au genou, l’ancien Ruthénois et l’ancien Messin avaient récemment repris l’entraînement avec le groupe nantais. Une première étape avant de retrouver la compétition ce samedi à l’occasion du match amical perdu par les Canaris face au FC Lorient (2-1).

Corredor et Centonze ont rejoué avec le FC Nantes

Killian Corredor et Fabien Centonze ont en effet pu disputer quelques minutes face aux Merlus, confirmant ainsi leur retour progressif après plusieurs semaines d’absence. Une bonne nouvelle pour Grégory Poirier, qui récupère deux solutions supplémentaires avant la reprise de la Ligue 2. Pour Killian Corredor notamment, ce retour était attendu après une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait éloigné des terrains depuis la fin du mois d’août.

Deux renforts attendus contre Reims

Sauf rechute ou nouveau pépin physique dans les prochains jours, Killian Corredor et Fabien Centonze devraient donc être aptes pour la réception du Stade de Reims, samedi prochain à 14h, pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Deux retours qui pourraient faire du bien au FC Nantes au moment d’aborder la reprise du championnat.