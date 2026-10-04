À LA UNE DU 4 OCT 2026
[12:05]OM : les enseignements de la défaite contre Montpellier
[11:40]FC Nantes : encore deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Reims !
[11:15]ASSE Mercato : Le Cardinal fait une grosse annonce sur son avenir
[10:50]FC Barcelone Mercato : le PSG offre Kroupi au Barça sur un plateau !
[10:25]OM Mercato : Iliman Ndiaye annonce déjà son retour ?
[10:08]Flashback, il y a un an : Haise à Rennes : de la rumeur brûlante au nouveau visage du club
[10:00]RC Lens : Cahuzac envoie un message aux supporters avant l’OL
[09:40]ASSE Mercato : Moueffek flambe d’entrée avec Cadix !
[09:20]FC Nantes : Poirier dévoile ses satisfactions après Lorient
[09:00]Real Madrid Mercato : Endrick de retour à l’OL, un premier verdict est tombé !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : encore deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Reims !

Par Fabien Chorlet - 4 Oct 2026, 11:40
Killian Corredor (FC Nantes)

Killian Corredor et Fabien Centonze ont retrouvé les terrains avec le FC Nantes et devraient pouvoir postuler face au Stade de Reims.

Absents depuis plusieurs semaines, Killian Corredor et Fabien Centonze sont enfin de retour avec le FC Nantes. Touchés respectivement aux ischio-jambiers et au genou, l’ancien Ruthénois et l’ancien Messin avaient récemment repris l’entraînement avec le groupe nantais. Une première étape avant de retrouver la compétition ce samedi à l’occasion du match amical perdu par les Canaris face au FC Lorient (2-1).

Corredor et Centonze ont rejoué avec le FC Nantes

Killian Corredor et Fabien Centonze ont en effet pu disputer quelques minutes face aux Merlus, confirmant ainsi leur retour progressif après plusieurs semaines d’absence. Une bonne nouvelle pour Grégory Poirier, qui récupère deux solutions supplémentaires avant la reprise de la Ligue 2. Pour Killian Corredor notamment, ce retour était attendu après une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait éloigné des terrains depuis la fin du mois d’août.

Deux renforts attendus contre Reims

Sauf rechute ou nouveau pépin physique dans les prochains jours, Killian Corredor et Fabien Centonze devraient donc être aptes pour la réception du Stade de Reims, samedi prochain à 14h, pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Deux retours qui pourraient faire du bien au FC Nantes au moment d’aborder la reprise du championnat.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot