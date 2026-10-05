RC Lens : Le forfait de Robin Risser profite déjà à un concurrent

Forfait avec la sélection, Robin Risser voit Guillaume Restes lui passer devant dans la hiérarchie des premières. Le gardien du Toulouse FC doit connaître sa première sélection ce lundi soir, une occasion qui semblait promise au Lensois avant son absence.

Restes va devancer Risser

Le forfait de Robin Risser entraîne déjà une conséquence concrète. D’après BeFootball, le gardien du RC Lens aurait sans doute connu sa première sélection ce lundi soir s’il avait été disponible. C’est finalement Guillaume Restes qui va avoir cet honneur avant lui.

Une situation forcément frustrante pour le portier lensois. Dans ce type de rassemblement, chaque absence peut redistribuer les cartes, surtout lorsque plusieurs jeunes gardiens attendent de franchir une nouvelle étape sous le maillot bleu. Restes profite ainsi de la place laissée vacante pour prendre une longueur d’avance symbolique.

Un coup dur confirmé pour le Lensois

On vous en parlait le 21 septembre : le forfait de Robin Risser avait été confirmé, privant le Sang et Or d’un rendez-vous important. Le développement nouveau concerne désormais l’identité de celui qui bénéficie directement de son absence.

Il ne s’agit donc plus seulement d’une convocation manquée. Risser laisse également passer une première cape qui aurait pu marquer un temps fort de son début de saison. À ce poste très concurrentiel, les occasions de se montrer ne sont jamais anodines et peuvent peser au moment des rassemblements suivants.

Une première qui peut compter dans la hiérarchie

Guillaume Restes va désormais pouvoir inscrire cette première sélection à son actif avant Robin Risser. Cela ne ferme évidemment aucune porte au gardien du RC Lens, mais le Toulousain dispose d’une opportunité supplémentaire pour marquer des points et s’installer dans l’esprit du sélectionneur.

Pour Risser, la priorité reste de tourner rapidement la page de ce forfait afin de retrouver les terrains et de se replacer dans la course. Ses performances avec les Sang et Or lui avaient permis de se rapprocher de cette première apparition. Il lui faudra désormais patienter, alors que Restes va franchir l’étape avant lui.

Risser devra attendre une nouvelle fenêtre

Le Lensois peut surtout nourrir des regrets sur le calendrier. Sans cette indisponibilité, la soirée aurait pu lui permettre de concrétiser sa progression récente. Son absence transforme finalement ce rendez-vous en occasion manquée, tout en offrant à l’un de ses concurrents une exposition supplémentaire.

Robin Risser reste néanmoins en position de connaître sa première sélection lors d’un prochain rassemblement. À condition de retrouver toutes ses capacités et de maintenir son niveau avec le RC Lens, le gardien aura d’autres possibilités. Pour cette fois, l’avantage revient à Guillaume Restes.