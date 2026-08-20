La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le loft du Stade Rennais commence à grossir à l’heure où l’avenir de Ludovic Blas continue de bouger en plein mercato estival.

Le Stade Rennais poursuit son opération de réduction d’effectif. Selon Benjamin Suarez, Franck Haise a souhaité resserrer le groupe avant le déplacement au PSG. Lilian Brassier fait ainsi partie des joueurs concernés.

Brassier écarté du groupe

« Le staff a voulu resserrer le groupe avant Paris et Lilian Brassier fait partie des joueurs concernés. Ça ne garantit pas qu’il va partir, mais le club est ouvert à cette idée », explique le journaliste du Parisien. Une précision importante : Brassier n’est pas forcément considéré comme un indésirable définitif. Le Stade Rennais souhaite simplement rester ouvert à un départ de son défenseur si une proposition intéressante arrive.

L’ancien défenseur de l’OM apparaît néanmoins comme un candidat sérieux au départ. Plusieurs clubs ont déjà commencé à prendre des renseignements sur sa situation. Bologne et La Corogne sont notamment venus aux nouvelles récemment. Le Stade Rennais pourrait donc profiter des prochaines semaines pour trouver une solution concernant son défenseur, alors que Franck Haise cherche à travailler avec un groupe plus resserré.

Blas, le dossier qui n’avance toujours pas

Ludovic Blas connaît une situation différente, mais tout aussi incertaine. Le Stade Rennais ne compte pas spécialement retenir son milieu offensif en cas de proposition. Problème : le joueur ne semble pas particulièrement décidé à quitter la Bretagne. L’insider Jonathan résume la situation en quelques mots : « Blas a des sollicitations ». Des intérêts existent donc bien autour de l’ancien Nantais. Mais pour l’instant, ces sollicitations ne se sont pas transformées en offre concrète.

Selon nos informations, aucune proposition ferme n’est actuellement arrivée sur le bureau des dirigeants rennais pour Ludovic Blas. Le dossier reste donc dans une situation paradoxale. Le Stade Rennais est ouvert à un départ, le joueur dispose de sollicitations, mais aucune offre concrète ne permet pour l’instant de débloquer l’opération. Franck Haise doit donc continuer à composer avec un effectif encore chargé.