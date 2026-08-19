PSG – Stade Rennais : une grosse polémique et un bras de fer éclatent après l’inversion !

Contraint d’accueillir le PSG au pied levé ce dimanche, le Stade Rennais entend bien défendre ses intérêts et réclame toujours de recevoir également le match retour.

En raison de l’état très détérioré de la pelouse du Parc des Princes, le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, comptant pour la première journée de Ligue 1, a été délocalisé au Roazhon Park. Il se jouera donc à Rennes, et non à Paris comme initialement prévu.

Une décision qui ne manque pas de faire polémique, certains observateurs et supporters regrettant que la Ligue ait accepté de bouleverser le calendrier pour répondre aux contraintes du club de la capitale. La gestion de la billetterie fait également grincer des dents : à seulement quelques jours de la rencontre, le Stade Rennais doit s’organiser dans l’urgence pour commercialiser les places et accueillir une affiche qui n’était pas prévue au Roazhon Park ce week-end.

Rennes veut aussi accueillir le match retour contre le PSG

De son côté, le Stade Rennais, qui a donc accepté d’accueillir cette rencontre au pied levé, n’entendrait pas pour autant renoncer à recevoir également le match retour, annonce ce mercredi soir RMC Sport. « Rennes insiste bien sur le fait que ce n’est pas une inversion du match aller et retour mais un repli pour l’aller et estime que selon les textes de la LFP, le match retour devrait se jouer à Rennes comme initialement prévu. L’inversion des deux matchs ne serait pas officialisée. La commission des compétitions devra statuer ultérieurement et Rennes compte défendre ses droits », expliquent nos confrères.

Autrement dit, le SRFC considère avoir simplement dépanné le PSG et entend bien conserver la réception initialement prévue lors de la phase retour. La commission des compétitions de la LFP devra donc trancher ce nouveau point de tension entre les différentes parties.