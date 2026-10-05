Real Madrid : une polémique éclate autour de deux jeunes Merengue

Dean Huijsen et Thiago Pitarch se retrouvent au cœur d’une polémique au Real Madrid. Foot Mercato évoque le dossier sans toutefois en préciser la nature dans les éléments publiés autour de son JT.

Huijsen et Pitarch cités dans une polémique

Deux jeunes joueurs du Real Madrid sont rattrapés par une polémique. Dans son JT diffusé ce lundi 5 octobre, Foot Mercato cite Dean Huijsen et Thiago Pitarch parmi les principaux sujets du jour. Le média ne livre cependant aucun détail supplémentaire dans la présentation écrite de sa séquence.

En l’état, la nature exacte des faits reprochés aux deux Madrilènes n’est donc pas connue. Aucun élément ne permet non plus de déterminer si cette affaire peut avoir des conséquences sportives ou disciplinaires. Le dossier intervient néanmoins dans un contexte où chaque actualité liée au Real Madrid bénéficie d’une forte exposition.

Dean Huijsen encore sous les projecteurs

Cette nouvelle séquence médiatique concerne notamment Dean Huijsen, dont l’arrivée au Real Madrid avait été actée après un dossier très suivi. Le défenseur avait rapidement affiché ses ambitions sous ses nouvelles couleurs et sa volonté de franchir un cap dans la capitale espagnole.

Huijsen s’était déjà retrouvé au centre de l’actualité après une exclusion. La direction merengue s’était alors mobilisée afin de faire annuler son carton rouge. Le joueur avait ensuite reconnu son erreur publiquement, un mea culpa destiné à refermer cet épisode.

Le Real Madrid prépare déjà un énorme coup sur le marché des transferts. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2106807002743914879

Le Real Madrid reste très exposé

Le nom de Thiago Pitarch accompagne cette fois celui de Huijsen. Aucune information chiffrée sur ses performances ou son statut dans l’effectif n’est fournie par la source. Il convient donc de rester prudent avant d’établir la portée réelle de cette polémique, dont les contours demeurent flous.

Cette affaire constitue l’un des trois grands thèmes présentés dans le JT de Foot Mercato. Le média se penche également sur l’avenir de Michael Olise au Bayern Munich et sur l’intérêt de cinq cadors de Premier League pour Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone.

Des précisions encore attendues

Pour Dean Huijsen, cette exposition tranche avec le discours tenu lors de ses débuts madrilènes. Le défenseur avait alors fixé ses premiers objectifs au Real, avec l’ambition de s’installer durablement au sein de la défense merengue.

À ce stade, ni une réaction officielle du Real Madrid ni une prise de parole des deux joueurs ne sont mentionnées. Faute d’éléments complémentaires, leur implication exacte et les éventuelles suites de cette polémique restent à éclaircir.