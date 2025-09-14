Expulsé avec le Real Madrid face à la Sociedad samedi, Dean Huijsen pourrait finalement voir son carton rouge retiré.

Le Real Madrid a choisi de défendre avec détermination son joueur Dean Huijsen, expulsé lors du match contre la Real Sociedad à Anoeta. Le club a présenté un recours contre le carton rouge direct brandi par l’arbitre Gil Manzano à la 32e minute et affiche une confiance totale dans la possibilité de voir la sanction annulée par le Comité de Compétition.

Huijsen de retour face à l’Espanyol ?

Selon Marca, au sein du club madrilène, le ton est à l’optimisme : les dirigeants considèrent que l’erreur arbitrale est manifeste et que même l’institution des arbitres l’a reconnu, puisque le responsable du VAR ce jour-là, Figueroa Vázquez, a été sanctionné et écarté des prochaines désignations pour ne pas avoir corrigé la décision sur le terrain.

La défense du Real repose sur deux points : la présence d’Éder Militão, jugé capable de couvrir l’action, et la configuration de la phase de jeu qui ne permet pas de parler d’occasion nette de but. Malgré le faible taux de succès habituel des recours, le club estime que les circonstances actuelles sont favorables et espère que Huijsen sera blanchi afin de pouvoir disputer le prochain match de championnat face à l’Espanyol.