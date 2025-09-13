L’expulsion de Dean Huijsen à la 32e minute contre la Real Sociedad a provoqué une grosse incompréhension dans les rangs du Real Madrid. À commencer par le coach Xabi Alonso.

Ce samedi, le Real Madrid a conservé son invincibilité cette saison grâce à une victoire difficile à Anoeta contre la Real Sociedad, mais le match a été marqué par une décision arbitrale controversée. Dès la 32ᵉ minute, Dean Huijsen a été expulsé par Gil Manzano après une faute sur Oyarzabal en position de dernier défenseur a priori, une décision qui a fortement contrarié l’entraîneur Xabi Alonso.

Un jaune pour Alonso

« Pour moi, c’était un jaune, Mili était proche et le ballon n’était pas contrôlé. En voyant la répétition, je ne change pas d’avis. Je lui ai demandé, il m’a donné son explication et elle ne m’a pas convaincu. Et je laisse tomber là. Cela a changé le contexte du match et nous avons joué à 10 pendant 60 minutes. Nous avons eu des occasions et marqué le deuxième but pour nous donner de la marge. L’équipe a su se sacrifier, elle a été généreuse dans l’effort. Gagner à Anoeta est toujours très difficile et aujourd’hui, si possible, c’était encore plus difficile », a expliqué Alonso.

Le technicien madrilène a également évoqué le rôle du VAR dans cette décision : « Quand il y a des erreurs manifestes, j’aime que la VAR intervienne. Je ne veux pas rester uniquement sur l’arbitrage, même si cela a beaucoup influencé le match. En deuxième mi-temps, nous avons dû jouer plus bas. Pour le penalty, il n’y a aucun doute. Il faut savoir jouer à 10. C’est une bonne nouvelle par rapport à l’esprit de jeu que nous pratiquons. »

Alonso pas convaincu par les explications de l’arbitre

L’expulsion a évidemment eu un impact sur le déroulement de la rencontre. « Cela a beaucoup influencé. Nous aurions pu marquer au moins un but, et en deuxième mi-temps nous avons dû tenir davantage. Ensuite, pour le penalty (pour la Sociedad), il n’y a aucun doute, évidemment. Une expulsion influence beaucoup. Il faut savoir jouer à 10. Cela fait partie de l’année. À un moment de la deuxième mi-temps, nous nous sommes trop effondrés, mais nous nous sommes repris et c’est une nouvelle très positive », a ajouté Alonso.

Quant à l’état d’esprit de Huijsen après le match, l’entraîneur a précisé : « Il était soulagé. Évidemment en colère, mais soulagé par la victoire. Ce sont des actions évitables, il y avait beaucoup d’espace et Oyarzabal n’avait pas le ballon contrôlé. Le geste peut être amélioré. » Enfin, sur sa discussion avec l’arbitre à la fin de la rencontre, Alonso a indiqué : « Il m’a donné son interprétation de l’expulsion. Cela ne m’a pas beaucoup convaincu. La semaine dernière, j’avais aussi parlé pour l’affaire Arda. Avec respect, à voir si les explications me convaincront. »

Une plainte va être déposée contre les arbitres

De leur côté, les commentateurs de Real Madrid TV ont été très critiques contre l’arbitrage de Jesús Gil Manzano et de la VAR : « Ce championnat est une honte à cause de ce que nous venons juste de vivre. Le Real Madrid avec un joueur en moins : Huijsen expulsé et un carton jaune pour Xabi qui est évidemment outré, comme tous les supporters du Real Madrid. C’est une compétition honteuse ». La chaîne a même annoncé que le club préparait un rapport destiné à la FIFA sur les erreurs d’arbitrage constatées lors des quatre premiers matchs de Liga et la saison précédente.