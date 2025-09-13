Real Madrid : avec un Mbappé en feu, les Merengue font le job face à la Real Sociedad avant l’OM

Ce samedi, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), pour la 4e journée de Liga.

Le match commençait très fort, étant donné qu’à la 2e minute, Güler voyait son but refusé après une action avec Mbappé pour un hors-jeu très limite. Mbappé se montrait d’ailleurs dangereux dès la 9e minute, mais Remiro intervenait avec une parade décisive. Trois minutes plus tard, à la 12e minute, le Français profitait d’une mauvaise passe en retrait de Goti et ouvrait le score en ajustant Remiro du pied droit.

À la 15e minute, Mbappé était proche du doublé : il prenait de vitesse Zubeldia et frappait puissamment, mais le ballon touchait le poteau. Barrenetxea tentait de répondre à la 18e minute en déclenchant un tir du droit au sol qui frôlait le petit filet de Courtois. La première grosse occasion madrilène sur corner arrivait à la 26e minute : Militao reprenait un ballon de la tête, mais Remiro réalisait une superbe parade. Quelques minutes plus tard, à la 30e minute, Militao se montrait encore dangereux après un nouveau corner, mais Remiro s’interposait à nouveau.

À la 32e minute, Huijsen recevait un carton rouge pour avoir stoppé une action de but en tant que dernier défenseur, et le Real Madrid se retrouvait en infériorité numérique. Malgré cela, Carvajal se montrait dangereux à la 43e minute sur un coup franc de Güler qui trouvait le premier poteau. À la 44e minute, Güler doublait la mise pour le Real Madrid : Mbappé éliminait Elustondo et servait Güler, qui inscrivait un but du pied gauche. Un scénario idéal juste avant la mi-temps.

Un penalty d’Oyarzabal qui n’a rien changé

En début de seconde période, la Real Sociedad se rapprochait du but à la 49e minute : un tir de Pablo Marin déviait sur Tchouameni et touchait les deux poteaux avant de sortir. À la 53e minute, la Real Sociedad obtenait un penalty suite à une main de Carvajal sur une action de Barrenetxea dans la surface. Oyarzabal transformait le penalty à la 55e minute et réduisait l’écart à 2-1.

Mbappé continuait de se montrer dangereux à la 60e minute, mais son tir passait près du cadre. Quelques occasions basques manquaient à la 64e et 67e minute : Oyarzabal et Caleta-Car échouaient à cadrer leurs frappes. Plus tard, à la 84e minute, Zubeldia manquait sa tête sur un corner de Sergio Gomez.

À la 88e minute, Courtois captait facilement un tir de Caleta-Car sur corner, et finalement, c’est bel et bien le Real qui s’adjugeait la victoire. La quatrième en autant de matchs, avec une place de leader de Liga. Prochain rendez-vous : le choc face à l’OM mardi en Ligue des Champions.

Les buts en vidéo