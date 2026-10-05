FC Barcelone : cinq géants anglais relancent déjà le dossier Koundé !

Déclassé au profit d’Eric Garcia en ce début de saison, Jules Koundé conserve une cote élevée sur le marché. Cinq cadors de Premier League surveillent désormais sa situation, tandis que le FC Barcelone ne fermerait pas totalement la porte à un départ.

Le déclassement de Koundé attire les convoitises

On vous en parlait dimanche : Jules Koundé est sorti du silence après son recul dans la hiérarchie du FC Barcelone. Le défenseur français, qui ne compte que deux titularisations en cinq apparitions cette saison, se retrouve désormais devancé par Eric Garcia.

Ce changement de statut n’est pas passé inaperçu en Angleterre. D’après les informations de Sport, relayées par Foot Mercato, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Manchester City suivent tous avec attention l’évolution de la situation du Français.

Le Barça prêt à écouter une offre importante

Le développement est notable puisque le FC Barcelone serait disposé à étudier une proposition financièrement importante. Il ne s’agit pas, à ce stade, d’une volonté affichée de pousser Koundé vers la sortie, mais la position du club catalan laisse une porte entrouverte aux prétendants anglais.

La présence des cinq formations parmi les plus puissantes de Premier League confirme surtout que les difficultés actuelles du défenseur de 27 ans n’ont pas entamé sa valeur sportive. Sa polyvalence, lui qui peut évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, reste un profil susceptible d’intéresser les grands clubs européens.

Koundé veut toujours renverser la tendance

De son côté, Koundé n’envisage pas de quitter précipitamment la Catalogne. Malgré son temps de jeu réduit, l’ancien Bordelais souhaite rester au Barça et reconquérir sa place. Son objectif immédiat demeure donc de convaincre son entraîneur et de repasser devant Eric Garcia dans la hiérarchie défensive.

Cette volonté oblige les clubs anglais à patienter. Aucun départ n’est encore programmé et aucune offre concrète n’est évoquée. Mais avec cinq prétendants attentifs et un Barça susceptible d’écouter une proposition conséquente, le dossier a désormais pris une véritable dimension mercato. Les prochaines semaines permettront de savoir si Koundé parvient à inverser la tendance sur le terrain.