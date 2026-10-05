OL : une condition majeure peut tout changer pour Openda

Prêté à l’OL par la Juventus, Loïs Openda pourrait s’inscrire dans la durée entre Rhône et Saône. Mais le club lyonnais devra remplir une condition sportive de taille avant d’espérer conserver l’international belge.

Openda déjà à sa place à Lyon ?

Arrivé à l’OL cet été en provenance de la Juventus, Loïs Openda évolue sous les couleurs lyonnaises dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Une formule qui laisse son avenir totalement ouvert au terme de la saison, malgré une adaptation jugée cohérente avec les caractéristiques de l’ancien attaquant du RC Lens.

Interrogé par TuttoJuve, Sacha Tavolieri estime ainsi que le Diable Rouge aurait tout intérêt à poursuivre son aventure à Lyon. Le journaliste belge considère le cadre lyonnais plus adapté au profil du joueur que celui qu’il a connu à Turin.

« Oui, je pense qu’il devrait rester à Lyon, car c’est un club qui correspond beaucoup mieux à ses qualités et à sa personnalité », a-t-il expliqué dans des propos relayés par @VibesFoot.

Sacha Tavolieri estime que Loïs Openda devrait rester à l’OL, un club qui correspond mieux à ses qualités et à sa personnalité. Une offre pourrait être envisagée en cas de qualification pour la Ligue des Champions. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2107157796793790606

La Ligue des Champions comme élément déclencheur

Le scénario d’un transfert définitif reste toutefois étroitement lié aux résultats de l’OL. Sans option négociée au moment du prêt, les dirigeants lyonnais devront présenter une offre à la Juventus s’ils souhaitent conserver Openda. Une opération dont la faisabilité dépendra notamment des recettes et de l’attractivité sportive du club.

« Bien évidemment, cela dépendra des résultats sportifs du club. Si l’OL réalise une bonne saison en Ligue 1 et parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions l’année prochaine, il existe un scénario dans lequel ils pourraient présenter une offre pour le recruter définitivement », précise Sacha Tavolieri.

Une qualification en C1 offrirait à Lyon des moyens supplémentaires, mais aussi un argument de poids pour convaincre l’attaquant de s’installer durablement. À l’inverse, une saison sans billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes compliquerait nécessairement le dossier.

Un dossier encore entre les mains de la Juventus

À ce stade, aucune indication n’a filtré concernant une éventuelle valorisation fixée par la Juventus. L’absence d’option d’achat oblige l’OL à repartir d’une feuille blanche et laisse également au club italien une marge de manœuvre importante au moment d’étudier l’avenir de son joueur.

Le rendement d’Openda et le parcours lyonnais seront donc scrutés tout au long de la saison. L’international belge avait déjà envoyé un signal positif à la Juventus, mais son avenir pourrait désormais se dessiner à Lyon.

L’idée d’un transfert définitif existe donc, sans constituer encore une négociation concrète. Avant de passer à l’offensive, l’OL devra surtout atteindre ses objectifs sportifs et retrouver la Ligue des Champions.