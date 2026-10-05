Real Madrid : Le refus de Valverde aurait fait capoter un dossier majeur

Federico Valverde aurait repoussé la possibilité d’un départ du Real Madrid lors du dernier mercato estival. La décision de l’Uruguayen aurait contrarié les plans de la direction merengue, notamment dans le dossier Rodri.

Le Real Madrid aurait voulu vendre Valverde

Le dernier mercato estival du Real Madrid aurait pu prendre une tournure très différente. Selon une information d’OK Diario relayée par Vibes Foot, le club espagnol souhaitait se séparer de Federico Valverde afin de dégager une marge de manœuvre pour avancer sur d’autres dossiers.

La position de la direction merengue aurait été claire, mais elle s’est heurtée au refus du milieu de terrain. L’international uruguayen n’aurait jamais envisagé de quitter la capitale espagnole et aurait demandé au Real Madrid de respecter le contrat signé entre les deux parties.

Cette révélation intervient alors que la situation du joueur a déjà suscité plusieurs interrogations ces derniers mois. Le Real Madrid aurait notamment pris des mesures concernant Valverde et Aurélien Tchouaméni, dans un contexte sportif moins paisible autour des deux milieux.

Un contrat courant jusqu’en 2029

Federico Valverde dispose surtout d’une position solide dans ce dossier. L’Uruguayen est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2029 et n’avait donc aucune obligation d’accepter un transfert. Il aurait fait valoir ce droit auprès de ses dirigeants en indiquant qu’il ne partirait « en aucun cas ».

Le refus de Federico Valverde de quitter le Real Madrid aurait pesé dans l’échec du dossier Rodri. Sous contrat jusqu’en 2029, l’Uruguayen aurait exigé le respect de son engagement. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2107131465792106616

Cette fermeté aurait alors bloqué le scénario imaginé par le club. Faute d’accord du joueur, aucune vente ne pouvait être finalisée, quels que soient les objectifs fixés par la direction madrilène. Valverde avait d’ailleurs déjà effectué une mise au point publique lorsqu’une précédente polémique avait entouré sa situation.

Le dossier Rodri directement impacté ?

D’après la même source, ce départ avorté aurait pesé dans l’échec du dossier Rodri. La vente de Valverde devait vraisemblablement offrir davantage de latitude au Real Madrid, mais aucun élément financier précis n’a été communiqué pour étayer cette opération.

L’information reste donc à accueillir avec prudence, en l’absence de confirmation du club ou des joueurs concernés. Elle met néanmoins en lumière un possible désaccord entre la volonté de la direction et celle d’un élément engagé sur le très long terme. En refusant de partir, Valverde aurait protégé sa place à Madrid tout en obligeant le Real à revoir une partie de ses plans.