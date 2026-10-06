Ian Cathro entraîneur de l’ASSE, s’est déjà projeté sur le mois de janvier avec une idée bien ancrée dans son esprit.

Le changement pourrait être brutal à l’ASSE. Depuis son arrivée dans le Forez, Ian Cathro s’est installé comme le patron du projet sportif. Le technicien écossais, officiellement nommé en juin dernier, est engagé avec les Verts jusqu’en 2028 mais ses conférences de presse restent pour l’instant réalisées en anglais. Une situation qui pourrait bientôt évoluer.

Cathro apprend le français à l’ASSE

Selon les retours rapportés par Laurent Hess au micro de La Voix des Verts, le coach de l’ASSE ferait de l’apprentissage du français une véritable priorité en coulisses. Une démarche logique pour un entraîneur qui souhaite s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne. Le technicien écossais doit en effet communiquer quotidiennement avec ses joueurs, son staff et les différents membres du club. Même si un traducteur permet actuellement de faciliter les échanges, la maîtrise progressive du français offrirait évidemment davantage d’autonomie à Cathro. Et le calendrier avancé est particulièrement intéressant.

Laurent Hess a ainsi évoqué une évolution possible dès le début de l’année 2027. « Joël Gomes, son traducteur officiel à l’ASSE, pourrait se retirer en janvier », a-t-il expliqué. Si cette information se confirme, cela signifierait que Cathro estime pouvoir franchir un nouveau cap dans son intégration au Forez.

Cathro veut s’inscrire dans la durée à l’ASSE

Depuis sa nomination, Cathro a toujours mis l’accent sur le développement des joueurs et la construction d’une identité de jeu claire. L’ASSE présentait officiellement son nouveau coach comme un technicien attaché à la progression individuelle et à une forte exigence quotidienne. Son staff a également été construit autour de plusieurs profils capables de l’accompagner dans son projet. Bryant Lazaro et David Le Moël parlent notamment français, tandis qu’Eliaquim Mangala a rejoint l’encadrement après avoir travaillé avec Cathro à Estoril. L’environnement stéphanois lui permet donc déjà de disposer de plusieurs relais mais apprendre directement la langue française représenterait une étape supplémentaire.

Cette volonté d’apprendre le français peut aussi être interprétée comme un signe de confiance dans son avenir à l’ASSE. Sous contrat jusqu’en 2028, Cathro n’est évidemment pas dans une situation où son départ est envisagé à court terme. Le coach écossais semble au contraire vouloir prendre ses marques et s’investir pleinement dans son nouvel environnement. S’il parvient effectivement à être suffisamment à l’aise en français dès janvier, le changement pourrait être particulièrement visible lors de ses conférences de presse et dans sa communication quotidienne avec son groupe.