Real Madrid : un énorme coup se prépare déjà en coulisses !

Le Real Madrid travaillerait déjà sur une opération majeure en vue des prochaines périodes de mercato. Pour l’heure, l’identité de la cible et les contours du dossier n’ont pas encore filtré.

Le Real Madrid prépare déjà la suite

Le mercato est encore loin d’avoir livré ses prochaines vérités, mais le Real Madrid aurait déjà lancé ses grandes manœuvres. Selon les informations relayées par Foot Mercato, la Maison Blanche prépare un énorme coup sur le marché des transferts.

Le média ne dévoile toutefois ni le nom du joueur ciblé, ni le poste concerné. Aucun montant ou calendrier précis n’est également avancé à ce stade. Le dossier semble donc encore entouré d’une grande discrétion, alors que les dirigeants madrilènes ont l’habitude de travailler très en amont sur leurs priorités.

Une opération encore tenue secrète

En l’absence de précisions supplémentaires, difficile de déterminer s’il s’agit d’une piste pour le prochain mercato ou d’un dossier pensé à plus long terme. Une seule tendance se dégage pour le moment : le Real Madrid ne compte pas rester inactif et prépare une opération présentée comme particulièrement ambitieuse.

La prudence reste néanmoins nécessaire tant que la cible n’a pas été identifiée. Le terme d’« énorme coup » peut aussi bien renvoyer au statut du joueur qu’à l’importance financière de l’opération. Aucun de ces deux éléments n’est encore confirmé par la source.

Florentino Pérez veut garder une longueur d’avance

Cette première alerte confirme surtout que le club merengue anticipe déjà ses futurs besoins. Dans un marché où les grands clubs européens se positionnent de plus en plus tôt, la discrétion peut permettre au Real Madrid de garder la main avant l’ouverture officielle des négociations.

Reste désormais à connaître l’identité du joueur visé et la faisabilité du transfert. Tant que ces informations n’ont pas émergé, le dossier demeure au stade des grandes manœuvres. Mais à Madrid, la préparation du prochain gros coup aurait bel et bien commencé.