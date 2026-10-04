Real Madrid : Mastantuono répond sèchement après son départ réussi

En difficulté la saison dernière au Real Madrid, Franco Mastantuono retrouve des couleurs sous le maillot de la Fiorentina. Également buteur avec l’Argentine, le jeune milieu offensif a profité de son retour en sélection pour répondre aux critiques qui l’accompagnent.

Un départ en Italie déjà bénéfique

Franco Mastantuono semble avoir retrouvé le sourire loin de Madrid. Après une saison compliquée avec le club merengue, l’Argentin a fait le choix de rejoindre la Fiorentina afin de se relancer. Ses premiers pas en Italie sont encourageants puisqu’il totalise déjà trois buts en cinq rencontres avec la Viola.

Une efficacité qui lui permet de reprendre confiance après avoir été régulièrement pointé du doigt en Espagne. Arrivé au Real avec une forte attente autour de son potentiel, l’ancien joueur de River Plate n’était pas parvenu à s’installer durablement. Les coulisses de son transfert à Madrid avaient pourtant témoigné de l’importance accordée à son recrutement.

Mastantuono marque aussi avec l’Argentine

Sa bonne passe ne se limite pas au championnat italien. Mastantuono a également trouvé le chemin des filets avec la sélection argentine lors de la victoire 7-0 contre le Burkina Faso, dans la nuit. Une rencontre polémique au terme de laquelle le milieu offensif a tenu à mettre les choses au clair.

Dans le même temps, l’actualité du Real Madrid reste déjà tournée vers ses prochaines opérations sur le marché des transferts.

Le Real Madrid prépare déjà un énorme coup sur le marché des transferts. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2106807002743914879

« Les gens sont très exigeants avec moi »

Interrogé après la rencontre, l’Argentin n’a pas cherché à fuir ses responsabilités. « Les gens sont très exigeants avec moi. Je comprends, je sais ce qui est attendu de moi. Souvent les gens sont durs, mais j’essaye de m’amuser », a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato.

Mastantuono assure toutefois accepter cette pression inhérente à son statut : « Je ne suis pas en train de me plaindre des critiques, je suis footballeur, je comprends. Mais parfois, on parle de choses qui ne dépendent pas que de moi. Moi, je fais juste mon travail, et j’essaye de le faire bien. »

Une réponse apportée sur le terrain

Le message est clair : le joueur de la Fiorentina ne veut pas alimenter la polémique et préfère répondre par ses performances. Ses trois réalisations en cinq matchs, auxquelles s’ajoute désormais ce but avec l’Albiceleste, donnent du poids à son discours.

Encore récemment, Mastantuono avait évoqué son choix de rejoindre le Real Madrid malgré l’intérêt du PSG, tout en rendant hommage à Lionel Messi. Sa décision de repousser le club parisien avait renforcé les attentes placées en lui. Son début d’aventure florentin lui offre désormais l’occasion de repartir sur des bases plus solides.