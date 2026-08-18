Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Arrivé en janvier au FC Nantes, le défenseur Ali Yousuf aurait déjà quitté les Canaris.

Le FC Nantes pourrait enregistrer un nouveau départ dans les prochains jours. Arrivé en janvier 2026 en provenance du Club Africain, Ali Yousuf avait signé jusqu’en 2028 avec les Canaris.

Yousuf très proche d’un départ du FC Nantes

Le défenseur central libyen avait rapidement découvert la Ligue 1 et disputé 13 rencontres sous le maillot nantais. Mais son aventure à Nantes pourrait déjà toucher à sa fin. Selon Nantes Inside, à prendre avec des pincettes, Ali Yousuf est proche de rejoindre Al-Ittihad. Des discussions seraient actuellement en cours autour de son transfert. L’opération n’est toutefois pas encore officiellement annoncée par le FC Nantes. Ce départ serait assez surprenant pour un joueur qui avait laissé une impression plutôt intéressante lors de ses premiers mois chez les Canaris.

Recruté pour renforcer la défense nantaise, Yousuf avait notamment apporté son impact physique et son agressivité dans les duels. Le FC Nantes avait présenté l’international libyen comme un défenseur athlétique de 1,88 m, capable d’apporter son expérience du haut niveau. En Ligue 1, il avait disputé 13 rencontres, dont 10 titularisations. De quoi susciter quelques regrets chez certains supporters nantais.

Der Zakarian ne comptait plus sur lui ?

La situation est d’autant plus étonnante que le défenseur pourrait quitter Nantes après seulement quelques mois. Son profil n’entrait pas dans les plans de Michel Der Zakarian pour cette nouvelle saison en Ligue 2. Pour une partie des supporters, le départ de Yousuf représente malgré tout une perte regrettable. Le défenseur du FC Nantes avait montré suffisamment de qualités durant ses six mois en Ligue 1 pour pouvoir prétendre à un rôle intéressant à l’échelon inférieur.

Si son départ vers Al-Ittihad Tripoli venait à être officialisé, Nantes perdrait donc un élément supplémentaire dans son secteur défensif. Le club doit désormais continuer à gérer un effectif largement remanié après la relégation en Ligue 2. Pour Michel Der Zakarian, chaque départ devra être compensé par un groupe suffisamment compétitif pour permettre aux Canaris de rapidement retrouver leurs ambitions. Ali Yousuf, lui, pourrait déjà écrire une nouvelle page de sa carrière en retournant en Libye.