Alors qu’un attaquant athlétique a été conseillé à l’ASSE, un joueur de ce profil se rapproche de la Ligue 2 en plein mercato estival…

Et si l’ASSE avait déjà une piste toute trouvée pour anticiper un éventuel départ de Lucas Stassin ? Alors que les Verts pourraient perdre leur attaquant belge d’ici à la fin du mercato, le profil de Thomas Henry (31 ans) pourrait parfaitement correspondre aux besoins de l’effectif stéphanois.

Des clubs de Ligue 2 sur Thomas Henry

Selon Sacha Tavolieri, plusieurs clubs de Ligue 2 sont actuellement intéressés par l’attaquant français du Standard de Liège. Une situation qui pourrait donner des idées à l’ASSE, à la recherche d’un avant-centre capable d’apporter davantage de présence et de puissance dans la surface.

Thomas Henry (1,91 m) devait initialement rejoindre le Panetolikos, en première division grecque, mais l’opération a finalement capoté. L’attaquant de 31 ans conserve toutefois plusieurs portes de sortie, puisque des clubs de Serie B italienne suivent également sa situation. Un profil qui pourrait séduire Saint-Étienne. Puissant, expérimenté et habitué aux joutes européennes, Henry possède justement les qualités qui peuvent manquer aux Verts dans le secteur offensif.

Un profil séduisant pour l’ASSE ?

En cas de départ de Stassin, son arrivée permettrait à l’ASSE de miser sur un joueur capable de fixer les défenses, peser dans les duels et offrir un véritable point d’appui à ses partenaires. Le Français connaît par ailleurs déjà le football hexagonal. Entre 2015 et 2016, il avait porté les couleurs du FC Nantes avant de poursuivre l’essentiel de sa carrière en Italie, notamment à Venise, Vérone et Palerme.

Reste maintenant à savoir si les dirigeants stéphanois décideront de se positionner. Alors que plusieurs clubs de Ligue 2 et de Serie B sont déjà sur les rangs, Thomas Henry pourrait rapidement trouver une nouvelle destination. Et si l’ASSE perd Lucas Stassin, son profil pourrait bien devenir particulièrement intéressant pour les Verts.