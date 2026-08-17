La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Désireux de conserver Augustine Boakye (25 ans) cette saison, les dirigeants de l’ASSE ont fixé son prix sur le marché des transferts.

Augustine Boakye continue d’attirer les convoitises sur le marché des transferts. Déjà titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, l’ailier ghanéen de l’ASSE a notamment délivré une passe décisive contre Sochaux. Des performances qui entretiennent l’intérêt de plusieurs clubs européens.

L’ASSE réclame au moins 10 M€

Anderlecht, Norwich City et Wrexham surveillent notamment la situation du joueur de 25 ans. Pour l’instant, aucun de ces prétendants n’a transmis d’offre officielle à l’ASSE. Boakye, de son côté, semble pleinement épanoui à Saint-Étienne et n’a pas exprimé de volonté particulière de quitter le Forez. Il reste toutefois attentif aux éventuelles opportunités qui pourraient se présenter avant la fermeture du mercato.

Pour convaincre les dirigeants stéphanois, les prétendants devront néanmoins se montrer particulièrement généreux. Selon Africafoot, l’ASSE demandait déjà 10 millions d’euros pour Boakye lors du dernier mercato hivernal. Cette exigence ne devrait pas avoir évolué à la baisse après la très bonne saison réalisée par l’international ghanéen. Le club stéphanois n’aurait donc aucune intention de brader l’un de ses joueurs offensifs les plus appréciés.

Boakye veut continuer à Saint-Étienne

Augustine Boakye sort effectivement d’un exercice 2025/26 très convaincant avec l’ASSE. L’ailier ghanéen a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 36 rencontres de Ligue 2. Ses performances lui ont même permis de découvrir la sélection ghanéenne et de participer à la Coupe du monde 2026. Une progression qui explique pourquoi Saint-Étienne se montre particulièrement ferme sur son prix.

Pour le moment, le scénario privilégié reste donc celui d’un maintien de Boakye dans l’effectif de l’ASSE. Le joueur semble heureux chez les Verts et Ian Cathro lui accorde déjà une place importante dans son équipe. Mais le mercato reste ouvert et une offre suffisamment élevée pourrait évidemment changer la donne. Kilmer Sports Ventures a en tout cas fixé la barre : pour faire partir Augustine Boakye, il faudra probablement dépasser les 10 millions d’euros.