À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[08:20]RC Lens : la banderole saignante des ultras contre le PSG 
[08:00]FC Nantes : un autre coach que Kombouaré pour remplacer Der Zakarian ? 
[07:40]PSG Mercato : Luis Enrique ouvre la porte à Barcola, Liverpool touche au but ! 
[07:20]ASSE Mercato : une opération très attendue par Cathro officialisée ce lundi ! 
[07:00]OM Mercato : McCourt injecte 50 M€, une excellente nouvelle pour Marseille !
[06:27]PSG : Luis Enrique refuse d’accabler ses joueurs après Lens
[06:07]ASSE : le mercato laisse un casse-tête à résoudre en attaque
[23:50]Le mercato presque bouclé, quatre cadres déclarés intransférables
[23:29]PSG : Hakimi charge les conditions après le revers à Bollaert
[23:09]LOSC : Angers renverse Paris et envoie un avertissement avant la reprise

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le mercato laisse un casse-tête à résoudre en attaque

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 06:07
ASSE : le mercato laisse un casse-tête à résoudre en attaque

Toujours sous contrat avec l’ASSE, Lucas Stassin reste au cœur des discussions à l’approche de la fin du mercato. Si aucun transfert n’aboutit, les Verts devront surtout trouver la meilleure manière d’exploiter leur finisseur belge dans le système installé depuis le début de saison.

Une absence remarquée contre Clermont

Entré en jeu contre Sochaux lors de la première journée, Lucas Stassin n’a pas disputé la moindre minute face à Clermont vendredi. Ian Cathro a pourtant effectué ses cinq changements. Un indice qui alimente forcément l’hypothèse d’un départ, même si aucun lien public n’a été établi entre cette décision sportive et le mercato.

Hull City se serait récemment positionné sur l’attaquant de 21 ans, tandis que Benfica suit également sa situation. Pour l’heure, aucun transfert n’est acté et le Belge demeure lié à la maison Verte jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Un profil compatible avec le 4-2-2-2

Si Stassin reste dans le Forez, sa place dans le 4-2-2-2 de Cathro deviendra rapidement un sujet central. Comme l’analyse Peuple Vert, cette organisation ne condamne pas son profil. Elle impose toutefois une vraie complémentarité entre les deux attaquants, notamment dans les décrochages, les appels en profondeur et le premier rideau défensif.

Stassin semble destiné à évoluer au plus près de la dernière ligne. Pour préserver ses qualités de numéro 9, son partenaire devra apporter davantage de mobilité et participer aux combinaisons dans l’axe.

Des chiffres qui dépassent la simple finition

Le rendement du Belge plaide pour lui. Après ses 12 buts en Ligue 1 en 2024-2025, il a totalisé 11 réalisations et 8 passes décisives en 31 apparitions de Ligue 2 la saison suivante. Soit 19 contributions directes.

Son absence contre Clermont constitue donc un signal, pas encore une conclusion. Si le mercato ne règle pas son avenir, l’ASSE devra définir une véritable fonction sportive à un attaquant capable de finir, de combiner et d’attaquer la profondeur.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot