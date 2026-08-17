ASSE : le mercato laisse un casse-tête à résoudre en attaque

Toujours sous contrat avec l’ASSE, Lucas Stassin reste au cœur des discussions à l’approche de la fin du mercato. Si aucun transfert n’aboutit, les Verts devront surtout trouver la meilleure manière d’exploiter leur finisseur belge dans le système installé depuis le début de saison.

Une absence remarquée contre Clermont

Entré en jeu contre Sochaux lors de la première journée, Lucas Stassin n’a pas disputé la moindre minute face à Clermont vendredi. Ian Cathro a pourtant effectué ses cinq changements. Un indice qui alimente forcément l’hypothèse d’un départ, même si aucun lien public n’a été établi entre cette décision sportive et le mercato.

Hull City se serait récemment positionné sur l’attaquant de 21 ans, tandis que Benfica suit également sa situation. Pour l’heure, aucun transfert n’est acté et le Belge demeure lié à la maison Verte jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

David Guion a estimé que la faute éventuelle de Pedro sur Koné était « flagrante », jugeant que l’arbitre avait pu être influencé par l’émotion liée à la blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Un profil compatible avec le 4-2-2-2

Si Stassin reste dans le Forez, sa place dans le 4-2-2-2 de Cathro deviendra rapidement un sujet central. Comme l’analyse Peuple Vert, cette organisation ne condamne pas son profil. Elle impose toutefois une vraie complémentarité entre les deux attaquants, notamment dans les décrochages, les appels en profondeur et le premier rideau défensif.

Stassin semble destiné à évoluer au plus près de la dernière ligne. Pour préserver ses qualités de numéro 9, son partenaire devra apporter davantage de mobilité et participer aux combinaisons dans l’axe.

Des chiffres qui dépassent la simple finition

Le rendement du Belge plaide pour lui. Après ses 12 buts en Ligue 1 en 2024-2025, il a totalisé 11 réalisations et 8 passes décisives en 31 apparitions de Ligue 2 la saison suivante. Soit 19 contributions directes.

Son absence contre Clermont constitue donc un signal, pas encore une conclusion. Si le mercato ne règle pas son avenir, l’ASSE devra définir une véritable fonction sportive à un attaquant capable de finir, de combiner et d’attaquer la profondeur.