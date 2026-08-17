FC Nantes : un nouveau prétendant relance le dossier Zézé !

Déjà suivi par Galatasaray et la Real Sociedad, Nathan Zézé voit un nouveau club européen se pencher sur sa situation. Le défenseur de Neom SC plaît désormais au Deportivo La Corogne, qui cherche à renforcer sa charnière centrale.

La Corogne entre dans la course

On vous en parlait au début du mois d’août : la cote de Nathan Zézé reste élevée en Europe, seulement un an après son départ du FC Nantes. Le feuilleton connaît désormais un nouveau développement avec l’intérêt du Deportivo La Corogne.

Selon les informations de Matteo Moretto, reprises par La Tribune Nantaise, le club galicien apprécie particulièrement le profil du défenseur central gaucher de 21 ans. L’ancien Canari serait même « très bien valorisé » en interne.

Zézé et Brassier étudiés

Le Deportivo explore plusieurs pistes afin de consolider son secteur défensif avant la fin du mercato. Outre Zézé, le club espagnol garde également un œil sur Lilian Brassier, actuellement au Stade Rennais. Aucune offre pour le joueur de Neom SC n’est toutefois évoquée à ce stade.

La Corogne cible Lilian Brassier et Nathan Zézé. Le Rennais reste une véritable option, tandis que le profil du défenseur de Neom SC est aussi très apprécié. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2089003495751917855

Un retour en Europe déjà envisagé

Formé pendant dix ans à la maison Jaune et Verte, Zézé avait rejoint l’Arabie saoudite à l’été 2025. Sous contrat avec Neom SC jusqu’en 2030, il avait auparavant franchi toutes les étapes au FC Nantes avant de s’imposer progressivement chez les professionnels.

Après Galatasaray et la Real Sociedad, l’arrivée du Deportivo dans le dossier confirme que son profil conserve une belle cote sur le marché européen. Reste à savoir si cet intérêt se transformera en proposition concrète dans les dernières semaines du mercato.