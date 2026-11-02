OM : Guillaume Restes a peut-être marqué des points pour le mercato marseillais !

Courtisé par l’OM lors du dernier mercato estival, Guillaume Restes a vécu une soirée particulièrement compliquée au Vélodrome dimanche (2-0). Fautif sur l’ouverture du score et peu rassurant dans ses interventions, le gardien du Toulouse FC a essuyé de nombreuses critiques. Une contre-performance qui pourrait finalement faire les affaires de Marseille, toujours attentif à son évolution sur le marché des transferts.

Et si Guillaume Restes venait, malgré lui, de rendre un petit service à l’Olympique de Marseille ? Dimanche soir, le jeune gardien du Toulouse FC a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse du Vélodrome. Battu à deux reprises par Amine Harit et Amine Gouiri, le portier de 21 ans a surtout affiché des lacunes inquiétantes dans son placement et son jeu au pied.

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue, notamment chez les observateurs du football français. Sur RMC, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots à propos du jeune international tricolore, récemment appelé en équipe de France.

« Je trouve que c’est un gardien qui a beaucoup de défauts », a notamment lâché le consultant, particulièrement critique envers ses prises de risques et son positionnement très avancé.

Une sortie médiatique qui pourrait alimenter les interrogations autour de Restes, dont la cote avait considérablement grimpé ces derniers mois. Mais du côté de Marseille, cette soirée ratée pourrait aussi avoir une conséquence inattendue sur le mercato.

Une mauvaise prestation qui pourrait faire les affaires de l’OM !

Car Guillaume Restes n’est pas un inconnu pour les dirigeants marseillais. L’été dernier, l’OM avait manifesté un vif intérêt pour le gardien toulousain, considéré comme l’un des portiers français les plus prometteurs de sa génération.

Si l’opération n’avait finalement pas abouti, Marseille continuerait de surveiller attentivement son évolution. Et sa prestation dimanche pourrait bien changer certaines données du dossier.

Jusqu’ici, le statut de jeune international français et son potentiel faisaient de Restes une cible particulièrement attractive, susceptible de susciter une forte concurrence sur le marché des transferts. Mais ses dernières difficultés pourraient refroidir certains prétendants, plus hésitants à investir une somme importante sur un gardien encore irrégulier.

Une baisse d’intérêt qui pourrait, à terme, profiter à l’OM. Si les prestations compliquées venaient à se multiplier, Toulouse pourrait avoir davantage de difficultés à maintenir ses exigences financières. Et Marseille pourrait alors retrouver une marge de manœuvre dans un dossier qui semblait particulièrement coûteux l’été dernier.

Il ne s’agit évidemment que d’une hypothèse : rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que la valeur marchande de Guillaume Restes a réellement diminué après cette rencontre. Mais dans un marché où les performances et la concurrence entre clubs influencent directement les négociations, chaque mauvaise sortie peut peser dans l’appréciation d’un joueur.

D’autant que l’OM a pu observer de très près les difficultés du Toulousain. Après la rencontre, Amine Gouiri a d’ailleurs révélé que les Marseillais avaient préparé leur pressing en ciblant notamment le positionnement très avancé du gardien adverse.

Un détail qui confirme que certaines de ses faiblesses sont désormais identifiées par ses adversaires.

De Lange convainc, Restes inquiète : un nouveau dilemme pour Marseille ?

Le contraste était d’ailleurs saisissant dimanche soir. Pendant que Guillaume Restes souffrait dans les cages toulousaines, Jeffrey De Lange réalisait l’une de ses meilleures prestations sous le maillot marseillais.

Auteur de plusieurs parades décisives, le Néerlandais a largement contribué au succès olympien et marqué de précieux points auprès de Bruno Genesio.

Une situation qui pourrait également modifier la réflexion des dirigeants concernant le recrutement d’un gardien. Si De Lange poursuit sur cette lancée, l’urgence de renforcer ce poste pourrait devenir moins importante.

Mais à 21 ans, Guillaume Restes conserve un potentiel considérable et une mauvaise rencontre ne suffit évidemment pas à remettre en cause toutes ses qualités.

Pour l’OM, le scénario pourrait néanmoins devenir intéressant : voir l’un de ses anciens objectifs de mercato perdre un peu de sa superbe, et potentiellement devenir plus accessible financièrement dans les prochains mois.

Reste à savoir si les dirigeants marseillais souhaiteront profiter de cette éventuelle opportunité. Une chose est sûre : dimanche soir, Guillaume Restes n’a pas vraiment réussi son audition au Vélodrome.