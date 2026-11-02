OL : le verdict est tombé dans le vestiaire pour Paulo Fonseca

Le départ de Paulo Fonseca se précise sérieusement à l’OL. Le technicien portugais aurait annoncé ce matin à ses joueurs qu’il quittait le club lyonnais pour prendre la direction du Sporting Portugal.

Fonseca a prévenu le groupe lyonnais

Cette fois, le feuilleton semble proche de son dénouement. Selon une information de Fabrice Hawkins, relayée ce lundi par Actu Foot, Paulo Fonseca a confirmé son départ aux joueurs de l’OL dans la matinée. Une annonce directement effectuée auprès du groupe, alors que son avenir alimentait déjà les discussions depuis plusieurs heures.

On vous en parlait un peu plus tôt : le départ possible de Paulo Fonseca pouvait constituer une aubaine avant le passage devant la DNCG. Ce nouveau développement donne désormais une tout autre consistance au dossier, même si l’OL n’a pas encore officialisé le départ de son entraîneur.

Paulo Fonseca a annoncé ce matin à ses joueurs qu’il quittait l’OL. L’entraîneur portugais prend la direction du Sporting Portugal, son club de cœur. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2117236300025930161

Le Sporting Portugal comme destination

La prochaine étape de la carrière de Paulo Fonseca devrait donc s’écrire au Sporting Portugal. Le technicien portugais prendrait la direction de son club de cœur, un élément qui donne une dimension particulière à son choix. L’information communiquée au vestiaire lyonnais confirme en tout cas que le mouvement est désormais bien engagé.

À ce stade, aucun détail supplémentaire n’a été donné sur le calendrier de son arrivée au Sporting ou sur les modalités exactes de son départ de Lyon. L’annonce faite aux joueurs constitue toutefois un signal fort : Fonseca ne se projette plus à la tête de l’équipe rhodanienne.

L’OL doit maintenant préparer la suite

Pour la direction lyonnaise, l’urgence consiste désormais à organiser l’après-Fonseca. Le club doit clarifier rapidement la situation de son banc, alors que cette annonce intervient directement au cœur du vestiaire. Il reste notamment à savoir qui assurera la transition et à quel moment l’OL communiquera officiellement.

Le départ annoncé du Portugais ouvre donc un nouveau dossier sportif pour les dirigeants lyonnais. Après avoir informé ses joueurs, Paulo Fonseca attend maintenant que les deux clubs finalisent et officialisent la suite des opérations. Sauf retournement de situation, son aventure à l’OL touche bien à sa fin.