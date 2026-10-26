PSG : le mois de disette qui fragilise le départ canon de Ferran Torres

Auteur de débuts particulièrement efficaces sous le maillot parisien, Ferran Torres traverse son premier passage à vide au PSG. Muet depuis un mois, l’Espagnol doit désormais confirmer dans la durée et trouver sa place dans le jeu de Luis Enrique.

Sept buts avant un sérieux coup de frein

Ferran Torres avait rapidement justifié les 50 M€ investis par le PSG pour le recruter. Avec sept buts inscrits lors de ses six premières apparitions, l’ancien joueur du FC Barcelone avait signé des débuts canons, confirmant les attentes nées au moment de sa signature officielle à Paris.

La dynamique s’est toutefois nettement essoufflée. Selon les informations de L’Équipe relayées par ActuL1, l’attaquant espagnol reste désormais sur un mois sans trouver le chemin des filets. Une période de disette qui tranche forcément avec son rendement des premières semaines.

Ferran Torres doit confirmer sur la durée au PSG après ses débuts canons. Auteur de sept buts sur ses six premiers matches, il reste sur un mois sans marquer. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114624319783366983

Une influence encore limitée dans le jeu

Au-delà de cette panne d’efficacité, l’influence de Ferran Torres dans le jeu parisien reste encore limitée. Ses sept réalisations avaient permis de masquer cette intégration incomplète, mais le constat devient plus visible lorsque les buts ne viennent plus. Luis Enrique attend davantage de son compatriote dans les déplacements, les associations et la participation aux circuits offensifs.

L’entraîneur du PSG avait déjà livré ses premières confidences sur Ferran Torres. La polyvalence de l’Espagnol constitue un atout, puisqu’il peut occuper plusieurs positions sur le front de l’attaque. Encore faut-il qu’il parvienne à peser régulièrement, y compris lorsqu’il ne marque pas.

L’absence de Dembélé change la donne

La situation d’Ousmane Dembélé représente une difficulté supplémentaire. Principal passeur de Ferran Torres depuis son arrivée dans la capitale, l’international français manque à l’appel. Sans lui, l’ancien Barcelonais perd un partenaire capable de le trouver dans les zones décisives et de créer les décalages dont il avait profité lors de son départ canon.

Ferran Torres est désormais attendu dans un rôle de faux numéro 9. Cette position doit lui permettre de décrocher, de participer davantage à la construction et d’ouvrir des espaces pour les autres attaquants. Elle implique également une influence plus large que celle d’un simple finisseur.

Un transfert à 50 M€ à justifier dans la durée

Après les négociations menées avec le FC Barcelone, le PSG avait consenti un investissement important pour attirer Ferran Torres. Ses premières sorties avaient immédiatement donné du crédit à ce choix, mais la direction parisienne l’a recruté pour apporter sur l’ensemble de la saison.

Ce premier passage à vide ne remet pas en cause son bilan initial. Il place néanmoins l’Espagnol face à un nouveau défi : retrouver son efficacité sans Dembélé et devenir un élément réellement structurant du système de Luis Enrique.