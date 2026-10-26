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Ballon d’Or 2026 : le grand gagnant de la 70e édition est connu !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 23:52

C’est officiel, Harry Kane a remporté le Ballon d’Or masculin 2026, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Ce lundi soir, Harry Kane (73 buts et 8 passes décisives en 65 matchs la saison dernière) a décroché la plus prestigieuse distinction individuelle du football masculin devant Mbappé et Yamal, tandis qu’Alexia Putellas remporte le Ballon d’Or féminin. Découvrez ci-dessous le classement ainsi que le palmarès complet de cette 70e édition.

Le classement complet du Ballon d’Or masculin

  • 1. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)
  • 2. Kylian Mbappé (France, Real Madrid)
  • 3. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)
  • 4. Rodri (Espagne, Manchester City puis FC Barcelone)
  • 5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami)
  • 6. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG)
  • 7. Ousmane Dembélé (France, PSG)
  • 8. Erling Haaland (Norvège, Manchester City)
  • 9. Michael Olise (France, Bayern Munich)
  • 10. Fabian Ruiz (Espagne, PSG)
  • 11. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)
  • 12. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone)
  • 13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG)
  • 14. Vitinha (Portugal, PSG)
  • 15. Declan Rice (Angleterre, Arsenal)
  • 16. Ferran Torres (Espagne, FC Barcelone puis PSG)
  • 17. Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid)
  • 18. Marc Cucurella (Espagne, Chelsea puis Real Madrid)
  • 19. Joao Neves (Portugal, PSG)
  • 20. Willian Pacho (Equateur, PSG)
  • 21. Gabriel (Brésil, Arsenal)
  • 22. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)
  • 23. Nuno Mendes (Portugal, PSG)
  • 24. Luis Diaz (Colombie, Bayern Munich)
  • 25. Marquinhos (Brésil, PSG)
  • 26. Dayot Upamecano (France, Bayern Munich)
  • 27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
  • 28. Julian Quinones (Mexique, Al-Qadsiah)
  • 29. William Saliba (France, Arsenal) et Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr).

Le palmarès complet

Ballon d’or masculin : Harry Kane (33 ans), Bayern Munich

Ballon d’or féminin : Alexia Putellas (32 ans), Barcelone puis London City

Trophée Kopa masculin : Lamine Yamal (19 ans), Barcelone

Trophée Kopa féminin : Vicky Lopez (20 ans), Barcelone

Trophée Yachine masculin : Unai Simon (29 ans), Athletic Bilbao

Trophée Yachine féminin : Cata Coll (25 ans), Barcelone

Meilleur club masculin : PSG

Meilleur club féminin : FC Barcelone

Trophée Cruyff masculin : Luis de la Fuente (65 ans), Espagne

Trophée Cruyff féminin : Pere Romeu (32 ans), Barcelone

Trophée Gerd Müller masculin : Harry Kane (33 ans), Bayern Munich

Trophée Gerd Müller féminin : Charlyn Corral (35 ans), Club de Fútbol Pachuca

Trophée Sócrates : Bukayo Saka (25 ans), Arsenal

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