Ballon d’Or 2026 : le grand gagnant de la 70e édition est connu !

C’est officiel, Harry Kane a remporté le Ballon d’Or masculin 2026, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.
Ce lundi soir, Harry Kane (73 buts et 8 passes décisives en 65 matchs la saison dernière) a décroché la plus prestigieuse distinction individuelle du football masculin devant Mbappé et Yamal, tandis qu’Alexia Putellas remporte le Ballon d’Or féminin. Découvrez ci-dessous le classement ainsi que le palmarès complet de cette 70e édition.
Le classement complet du Ballon d’Or masculin
- 1. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)
- 2. Kylian Mbappé (France, Real Madrid)
- 3. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)
- 4. Rodri (Espagne, Manchester City puis FC Barcelone)
- 5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami)
- 6. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG)
- 7. Ousmane Dembélé (France, PSG)
- 8. Erling Haaland (Norvège, Manchester City)
- 9. Michael Olise (France, Bayern Munich)
- 10. Fabian Ruiz (Espagne, PSG)
- 11. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)
- 12. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone)
- 13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG)
- 14. Vitinha (Portugal, PSG)
- 15. Declan Rice (Angleterre, Arsenal)
- 16. Ferran Torres (Espagne, FC Barcelone puis PSG)
- 17. Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid)
- 18. Marc Cucurella (Espagne, Chelsea puis Real Madrid)
- 19. Joao Neves (Portugal, PSG)
- 20. Willian Pacho (Equateur, PSG)
- 21. Gabriel (Brésil, Arsenal)
- 22. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)
- 23. Nuno Mendes (Portugal, PSG)
- 24. Luis Diaz (Colombie, Bayern Munich)
- 25. Marquinhos (Brésil, PSG)
- 26. Dayot Upamecano (France, Bayern Munich)
- 27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
- 28. Julian Quinones (Mexique, Al-Qadsiah)
- 29. William Saliba (France, Arsenal) et Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr).
Le palmarès complet
Ballon d’or masculin : Harry Kane (33 ans), Bayern Munich
Ballon d’or féminin : Alexia Putellas (32 ans), Barcelone puis London City
Trophée Kopa masculin : Lamine Yamal (19 ans), Barcelone
Trophée Kopa féminin : Vicky Lopez (20 ans), Barcelone
Trophée Yachine masculin : Unai Simon (29 ans), Athletic Bilbao
Trophée Yachine féminin : Cata Coll (25 ans), Barcelone
Meilleur club masculin : PSG
Meilleur club féminin : FC Barcelone
Trophée Cruyff masculin : Luis de la Fuente (65 ans), Espagne
Trophée Cruyff féminin : Pere Romeu (32 ans), Barcelone
Trophée Gerd Müller masculin : Harry Kane (33 ans), Bayern Munich
Trophée Gerd Müller féminin : Charlyn Corral (35 ans), Club de Fútbol Pachuca
Trophée Sócrates : Bukayo Saka (25 ans), Arsenal
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D’OR!#ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026