Les ailiers sont actuellement les joueurs les plus recherchés par les grands clubs. Le PSG, Liverpool et le Bayern Munich ont ciblé les deux mêmes.

Depuis le début de la semaine, il est question de l’intérêt renforcé de Liverpool pour Bradley Barcola. L’annonce de Mohamed Salah concernant un départ en fin de saison a ouvert le bal des spéculations, surtout que les Reds veulent recruter deux ailiers, un pour remplacer l’Egyptien, un pour combler le vide dans le couloir gauche, où ni Cody Gakpo ni Florian Wirtz ne donnent satisfaction. La priorité du LFC se nommé Michael Olise. Mais le Bayern Munich a fermé la porte. Le plan B est donc Barcola mais le PSG, en plus de ne pas être vendeur, tente de prolonger l’ancien Lyonnais.

Barcola, Olise ou Diomandé, ce sera au moins 100 M€ !

Le ménage à trois entre le PSG, Liverpool et le Bayern existe déjà pour Barcola puisque le Parisien est dans le viseur des Bavarois en cas de départ d’Olise. Et voilà qu’Ekrem Konur annonce que l’Ivoirien Yan Diomandé est lui aussi dans le viseur des trois ! L’ailier du RB Leipzig est suivi par le PSG depuis plusieurs mois. Le Bayern, qui est aux premières loges de sa saison sensationnelle (11 buts et 8 passes décisives en 29 matches), aussi. Liverpool, enfin, s’est mis sur les rangs parce qu’il a bien compris qu’il sera très difficile de déloger Olise et Barcola.

Konur assure qu’il faudra 100 M€ pour convaincre Leipzig de lâcher Diomandé, sachant que la valeur de l’ailier de 19 ans se situe plutôt aux alentours de 75 M€, selon Transfermarkt. Cent millions, c’est aussi, plus ou moins, ce qu’il faudra dépenser pour Olise et Barcola. Il devrait y avoir des transferts explosifs cet été !

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League