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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le PSG nouveau favori pour la priorité catalane de l’été !

Par Raphaël Nouet - 28 Mar 2026, 17:20
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Julian Alvarez en action avec l'Argentine face à la Mauritanie.
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L’Atlético Madrid n’aurait aucune envie de renforcer le FC Barcelone avec Julian Alvarez. Si jamais il doit vendre l’attaquant argentin cet été, ce sera au PSG ou à un autre club étranger.

Chaque jour apporte son lot de rebondissements pour l’avenir de Julian Alvarez. Aux dernières nouvelles, l’Atlético Madrid avait l’intention de prolonger son attaquant argentin pour en faire le joueur le mieux payé de son effectif, à égalité avec Jan Oblak, et ainsi l’empêcher de partir au FC Barcelone. Mais en Catalogne, un contrat tout aussi avantageux l’attend, sans parler des éventuels trophées qui s’offriraient à lui ou encore du prestige lié au fait de jouer pour l’un des plus grands clubs de la planète. La tendance est donc à ce qu’Alvarez signe au Barça, quelles que soient les propositions de l’Atlético.

Le PSG et Arsenal favorisés

Mais le quotidien catalan Sport, qui fait un point sur le dossier, explique que les dirigeants colchoneros n’ont aucune intention de faire une fleur à un rival historique. Surtout que les relations entre le président du FCB, Joan Laporta, et son ancien directeur sportif, Mateu Alemany, désormais à la barre de l’Atlético, sont exécrables. En conséquence, si Julian Alvarez doit quitter Madrid cet été, la direction colchonera fera tout pour qu’il quitte la Liga. Le PSG, qui voulait déjà le recruter à l’été 2024, serait toujours sur les rangs. Arsenal le voudrait également. Les deux clubs ont des moyens supérieurs à ceux du Barça, ce qui faciliterait les négociations.

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Le FC Barcelone a toutefois plusieurs atouts importants dans sa manche : une place quasi offerte à Alvarez vu que Robert Lewandowski va soit partir, soit accepter de démarrer la saison comme remplaçant ainsi qu’un attrait global supérieur à celui d’Arsenal et surtout du PSG. Mais la bataille s’annonce rude…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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