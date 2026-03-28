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FRANCE

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour Rashford, il pourrait filer au PSG !

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 07:00
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Alors que la saison 2025‑2026 va bientôt connaître son épilogue, l’avenir de Marcus Rashford, attaquant anglais prêté au FC Barcelone par Manchester United, reste une des grandes énigmes du mercato estival. Initialement sur la voie d’un transfert permanent au Barça, la situation a pris un tournant qui pourrait rouvrir la porte à un intérêt franc et direct du PSG.

Le Barça en retrait et le PSG à l’affût ?

Selon les dernières rumeurs rapportées par CaughtOffside, Barcelone envisagerait désormais avec plus de prudence d’activer l’option d’achat de Rashford — estimée à environ 30 millions d’euros — en raison de contraintes financières persistantes et de discussions laborieuses avec Manchester United. Cette hésitation relance automatiquement d’autres prétendants, dont PSG et l’AC Milan, précisés par des sources proches du dossier.

Cette évolution du dossier intervient après une saison en demi‑teinte de Barcelone sur ce dossier : si le club catalan avait semblé vouloir garder l’international anglais à la fin de son prêt, les finances limitent désormais ses ambitions, et les négociations sur les modalités de paiement demeurent délicates.

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Pourquoi le PSG pourrait saisir cette chance

Pour le PSG, l’intérêt pour Rashford ne serait pas seulement opportuniste mais stratégique sur plusieurs fronts. Rashford apporte de la profondeur, de la vitesse et un profil différent des options actuelles du club parisien, sans compter sa capacité à jouer sur les deux flancs. Avec une clause relativement basse pour un joueur de son calibre, il représente une cible rentable même pour les clubs avec des contraintes budgétaires.

En se manifestant publiquement, le PSG pourrait forcer Barcelone à accélérer — ou à renoncer — ouvrant alors la voie à un transfert pour Paris. Avec les avenirs de Barcola, Kvaratskhelia, voire même Dembélé incertains, faire venir un joueur du calibre de Rashford (10 buts et 10 passes dé en 39 matchs) enverrait un gros message.

Malgré les incertitudes économiques autour du transfert et les alternatives pour Barcelone (comme l’intérêt pour d’autres profils offensifs), Rashford lui‑même souhaiterait poursuivre son aventure en Liga si possible. Cela pourrait compliquer une éventuelle arrivée au PSG, surtout si Barcelone finit par trouver un compromis financier acceptable.

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