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FRANCE

PSG Mercato : le Bayern Munich accentue la pression sur une star parisienne

Par Raphaël Nouet - 27 Mar 2026, 18:30
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Les joueurs du PSG, dont Bradley Barcola, fêtant l'ouverture du score contre Chelsea.
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Le Bayern Munich a fait savoir que Michael Olise ne serait pas vendu cet été. Ce qui fait que Liverpool, intéressé par l’ailier, devrait se rabattre sur l’attaquant du PSG Bradley Barcola.

Depuis l’annonce de Mohamed Salah concernant son départ en fin de saison, les médias anglais multiplient les rumeurs autour de Liverpool. Après une saison décevante malgré 500 M€ dépensés sur le marché des transferts l’été dernier, les Reds vont vouloir encore frapper fort pour remplacer l’Egyptien. Et non seulement ils veulent un nouvel ailier droit mais ils visent également un ailier gauche, Florian Wirtz étant meilleur dans l’axe et Cody Gakpo très décevant. Leur priorité se nomme Michael Olise (Bayern) et leur plan B Bradley Barcola (PSG).

Liverpool va devenir plus pressant pour Barcola

Sauf que, jeudi, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a douché les espoirs du LFC lors d’une interview à DPA : « Rappelez-vous que Liverpool a dépensé 500 millions d’euros l’été dernier et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons donc pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine. Même pour 200 M€, Michael ne partira pas ». Le géant bavarois n’est pas du genre à trahir sa parole, surtout qu’il n’a pas de problèmes financiers. S’il a décidé que Michael Olise ne partirait pas alors le Français devra se résoudre à rester au moins un an de plus chez les Rouges.

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Ce qui signifie que Bradley Barcola va devenir la nouvelle priorité de Liverpool. Pisté depuis un an par les Reds, l’ancien Lyonnais négocie également une prolongation avec le PSG. Il dit se sentir bien dans la capitale mais peut-être que l’intérêt d’un géant du football mondial le fera changer d’avis…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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