Les propos du président de la LFP, Vincent Labrune, concernant le report du choc entre le RC Lens et le PSG a remis en lumière la situation délicate du FC Nantes.

Trois semaines après le report polémique de PSG-Nantes, qui a valu à Waldemar Kita une volée de bois vert de la part de ses propres supporters, la LFP a confirmé ce jeudi que Lens-PSG était également décalé. Tout cela pour permettre au club de la capitale de réaliser le meilleur parcours possible en Champions League. Qu’importe la lutte pour le titre, qui aurait pu être sublimé par le choc entre les Sang et Or et le leader parisien, qu’importe celle pour le maintien, dans laquelle les Canaris sont engagés. Rien n’est trop beau pour faire plaisir à Nasser al-Khelaïfi et au Qatar.

« Quel mépris ! »

Ce qui a fait dégoupiller certains, c’est l’explication du président de la LFP, Vincent Labrune, pour justifier cette décision : « Tout le monde a des positions audibles ! Je veux répondre à Joseph Oughourlian : l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne ne font pas de reports car les quatre ligues ont tellement d’avance au classement UEFA qu’elles ont leur place garantie en Ligue des champions. On n’est pas dans cette situation et on doit se battre pour notre place en Ligue des champions ». Ce qui est faux puisque la 5e place de la France au coefficient UEFA est assurée.

Mohamed Toubache-Ter a rebondi sur cette déclaration lunaire de l’homme qui obéi aux ordres de Nasser al-Khelaïfi en ayant une pensée pour le FC Nantes : « Pour résumer : Nantes, vos supporters, vos salariés qui peuvent perdre leur boulot en cas de relégation, les joueurs peuvent descendre en L2 : ON S’EN TAMPONNE. Quel mépris !! ».

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2