Le Premier Ministre, Sébastien Lecornu, s’est félicité du renforcement du règlement pour les supporters interdits de stade. Ceux-ci ne doivent plus pointer uniquement au moment du match de leur équipe…

Qu’on se le dise, le gouffre séparant les responsables politiques des supporters de football n’est pas près de se refermer ! Alors qu’il y a un an, il était question d’une plus grande tolérance des autorités à l’égard du mouvement ultra, notamment dans l’utilisation des fumigènes, c’est le contraire qui s’est passé. Déjà, le gouvernement a commencé par lister tous les groupes ultras ayant eu des soucis avec les forces de l’ordre, menaçant d’en dissoudre certains. Après une levée de boucliers, les Magic Fans et Green Angels stéphanois ont échappé au couperet mais la menace continue de planer. Et le Premier Ministre, Sébastien Lecornu, a publié un message hier pour se féliciter du renforcement d’une loi concernant les fans de foot.

Les IAS devront pointer 24h avant et 24h après les matches

« Les interdictions administratives de stade pour les supporters violents sont renforcées : elles couvrent désormais les lieux de regroupement des supporters, 24h avant et après les matchs. Chacun doit pouvoir se déplacer et assister à un match en toute sécurité. » Les IAS devaient auparavant pointer au commissariat le plus proche de chez eux au moment du match de leur équipe. Maintenant, ils sont contraints de le faire pendant deux jours ! Rappelons qu’une bonne partie des interdits de stade le sont pour avoir allumé un fumigène. Et à Paris, beaucoup avaient été sanctionnés de la sorte pour avoir protesté pacifiquement contre l’application du plan Leproux…

Les supporters de Ligue 1 et de Ligue 2 espérant voir la commission de discipline arrêter de sanctionner l’utilisation des fumigènes sont bons pour revoir leur opinion. Le gendarme du football ne fait qu’appliquer la politique du gouvernement, qui est de plus en plus stricte.