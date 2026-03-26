L’entraîneur de l’équipe féminine du FC Nantes, Nicolas Chabot, aimerait que la Brigade Loire vienne mettre l’ambiance à la Beaujoire samedi soir pour la réception du PSG.

Dans trois jours, cela fera deux mois que la Brigade Loire a décidé de se mettre en sommeil. Les ultras du FC Nantes avaient pris cette décision un soir de déroute à la Beaujoire face à l’OGC Nice (1-4) alors qu’il s’agissait d’une rencontre importante pour le maintien. A la mi-temps, les Aiglons menaient largement, ce qui avait incité les ultras nantais à débâcher. Quelques jours plus tard, ils avaient publié un communiqué pour expliquer qu’ils n’encourageraient plus leur équipe jusqu’à nouvel ordre. Depuis, force est de constater que les Canaris ne leur ont pas donné de raison de recommencer à chanter…

« Je pense que les filles apprécieraient énormément » le soutien de la Brigade Loire

Mais l’entraîneur des féminines, Nicolas Chabot, a lancé un appel au peuple dans les colonnes d’Ouest-France. Car, samedi à la Beaujoire, son équipe accueillera le PSG. Il aimerait que, pour l’occasion, la Brigade Loire sorte de son silence pour soutenir des Canaries actuellement 2es du championnat, à égalité de points avec les Parisiennes : « J’ai déjà entendu les filles parler de l’ambiance mise par la tribune Loire pour les gars. Évidemment, on aimerait sentir que l’on ne fait qu’un, entre les gars et les filles. On aimerait avoir cette magnifique attraction qu’il y a pour les gars. À titre personnel, j’ai toujours apprécié d’être à la Beaujoire, autant pour voir le spectacle sur le terrain que celui en tribune. Je pense que les filles apprécieraient énormément. C’est sûr, nous également ! ».

Une bonne idée car les féminines du FC Nantes ne sont pas paralysées par la Beaujoire comme peuvent l’être les garçons. Et vu le but splendide qu’elles ont marqué à Strasbourg (3-0) le week-end dernier, digne du jeu à la nantaise, elles méritent incontestablement d’être soutenues par la Brigade Loire.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2