Arsenal a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité de l’été, même si les Gunners ont conscience que le PSG ne laissera pas partir son ailier géorgien. Mais les proches de ce dernier sont ouverts à toute offre.

Ce jeudi, une rumeur arrivée d’outre-Manche fait état d’un intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia. Une rumeur signée du très sérieux The Independent, pas d’un tabloïd en quête de sensationnalisme. Les Gunners veulent renforcer leur secteur offensif, qui affiche ses limites cette saison malgré le titre qui se dessine en Premier League. Ils comptent vendre plusieurs joueurs à l’intersaison pour pouvoir se constituer un joli magot permettant de signer un chèque de plus de 100 M€. Et leur principale cible, donc, serait l’ailier géorgien du PSG.

L’entourage de Kvaratskhelia ouvert aux négociations

Toutefois, The Independent assure que les dirigeants d’Arsenal ont conscience que le PSG ne laissera pas partir un joueur décisif dans la conquête de la Champions League la saison dernière et encore impressionnant face à Chelsea (5-2 ; 3-0) en 8es de finale de la C1. Le Géorgien n’est jamais aussi bon que dans les grands rendez-vous, une raison de plus pour Paris de le conserver. Le seul motif d’espoir pour Arsenal réside dans l’entourage du joueur. Selon The Independent, « son camp est prêt à au moins envisager d’autres options », c’est-à-dire un départ du PSG.

Le quotidien anglais rappelle que le Napoli aussi était catégorique concernant l’avenir de Kvaratskhelia. Et puis, le Géorgien a réclamé une augmentation, celle-ci n’est pas venue et le PSG a sauté sur l’occasion de le récupérer en janvier 2025. La situation peut-elle se reproduire ? Cela semble peut probable car le club du Qatar n’a pas les mêmes contraintes financières que le SSCN…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League