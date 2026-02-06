À LA UNE DU 6 FéV 2026
[14:00]ASSE : êtes-vous convaincu par le Mercato des Verts ?
[13:00]Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo sèchement recadré, bientôt la fin de l’idylle ?
[12:30]OM Mercato : Marseille fait-il une erreur en se séparant de Murillo ?
[12:00]ASSE : Montanier prêt à changer de capitaine ?
[11:30]Revue de presse : Perrin (LOSC) explique sa volte face avec l’AJA, O’Neil voit plus grand au RC Strasbourg
[11:00]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour Rashford, un départ surprise se profile
[10:30]PSG – OM : fan de De Zerbi et Greenwood, Chris Waddle a fait se lever le Parc des Princes !
[10:00]ASSE Mercato : Montanier fonde de gros espoirs sur ses recrues
[09:30]Real Madrid, OL : Endrick sous surveillance rapprochée à Lyon !
[09:00]FC Barcelone Mercato : Deco a tranché pour Lewandowski et le futur numéro 9 !
FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour Rashford, un départ surprise se profile

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 11:00
💬 Commenter
Très apprécié par le FC Barcelone ou il est prêté cette saison par Manchester United, Marcus Rashford, dont le retour à MU est évoqué depuis quelques jours, devrait bien rester au Barça. Contrairement à l’un de ses coéquipiers…

Alors que la presse anglaise multipliait ces derniers jours des articles évoquant l’intérêt du PSG et un possible retour à Manchester, Marcus Rashford devrait bien rester au Barça la saison prochaine. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais et même si ses finances sont toujours aussi mauvaises, Rashford qui a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives depuis le début de la saison, devrait poser ses valises en Catalogne.

Rashford a fait des efforts pour rester au FC Barcelone, Szczęsny sur le départ

Selon SPORT, ce vendredi, l’option d’achat de 30 millions d’euros est levée pour s’attacher les services permanents de Rashford. Un investissement jugé raisonné dans le contexte actuel, le club ne pouvant pas rivaliser sur des pistes jugées financièrement hors d’atteinte. Marcus Rashford s’est entendu avec le FC Barcelone pour un bail de trois saisons, à un salaire inférieur à celui perçu à Manchester United. Priorité à la stabilité sportive et à un cadre sain, là où l’Anglais a clairement exprimé son envie de tourner la page et de s’inscrire dans la durée avec le collectif catalan. Arrivé comme joker médical en 2024, Wojciech Szczęsny, lui, pourrait quitter le club dès cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2027, le club souhaitant s’inscrire dans un nouveau cycle. Szczęsny, aujourd’hui âgé de 35 ans, a rendu de précieux services mais le Barça aurait d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente : le départ de Szczęsny sera acté moyennant une indemnité de 2 millions d’euros, permettant une transition toute en douceur pour un joueur respecté en interne.

