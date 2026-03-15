FC Barcelone Mercato : énorme rebondissement pour Rashford, Deco cible déjà le successeur d’Araujo

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Le mercato du FC Barcelone promet d’être agité cet été. Entre le dossier brûlant Marcus Rashford et la recherche d’un nouveau patron défensif pour anticiper les incertitudes autour de Ronald Araujo, le directeur sportif Deco se retrouve face à plusieurs décisions majeures.

Alors que la saison entre dans sa phase décisive, les dirigeants blaugranas préparent déjà les grandes manœuvres. Et certaines pistes pourraient provoquer un véritable séisme sur le marché des transferts.

Rashford veut rester… mais les négociations bloquent

Arrivé en prêt en Catalogne, Marcus Rashford aurait clairement exprimé son souhait de poursuivre l’aventure au Barça. L’attaquant anglais se sentirait épanoui dans le projet sportif et verrait d’un bon œil une installation durable en Liga.

Mais selon les informations venues d’Angleterre, les discussions avec Manchester United sont loin d’être simples. Le FC Barcelone aurait proposé une solution intermédiaire : un deuxième prêt d’une saison.

L’objectif serait de repousser le paiement de l’option d’achat fixée à 26 millions de livres, une somme jugée importante dans le contexte financier toujours délicat du club catalan.

Cette stratégie pourrait toutefois se heurter au refus des dirigeants mancuniens. Résultat : l’avenir de Rashford en Catalogne reste plus incertain que jamais.

Si Barcelone ne se décide pas à payer immédiatement l’option, l’international anglais pourrait bien devoir faire ses valises dès cet été.

Un scénario qui ferait forcément grand bruit, tant le joueur représente une solution offensive polyvalente et expérimentée pour l’effectif blaugrana.

Araujo fragilisé, la défense devient une priorité absolue

Parallèlement au dossier Rashford, Deco s’active sur un autre chantier stratégique : le renforcement de la défense centrale.

Les pépins physiques et l’irrégularité de Ronald Araujo cette saison ont poussé le staff à anticiper une éventuelle réorganisation du secteur défensif. Le Barça souhaite donc recruter un joueur capable de s’imposer rapidement comme titulaire.

Selon la presse catalane, le profil privilégié mènerait directement à Alessandro Bastoni, solide international italien évoluant à l’Inter Milan.

Technique, puissant dans les duels et très propre à la relance, le défenseur coche toutes les cases du projet barcelonais. Son expérience européenne et sa marge de progression en font une cible idéale pour stabiliser l’arrière-garde.

Mais le dossier s’annonce extrêmement complexe.

Liverpool entre dans la danse pour Bastoni

Le FC Barcelone n’est pas seul sur ce coup. Plusieurs cadors européens suivent également de près la situation d’Alessandro Bastoni, notamment Liverpool, qui chercherait lui aussi à renforcer sa défense pour la saison prochaine.

Cette concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur et compliquer les plans du Barça. Le club catalan devra donc faire preuve d’imagination… et peut-être consentir un effort financier important pour convaincre l’Inter Milan.

Entre l’incertitude autour de Rashford et la bataille annoncée pour Bastoni, le mercato estival s’annonce décisif pour l’avenir sportif du FC Barcelone.

Une chose est sûre : Deco va devoir frapper fort pour répondre aux attentes des supporters… et permettre au club de retrouver rapidement les sommets européens.