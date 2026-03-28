Après avoir perdu Raphinha à cause du virus FIFA, le FC Barcelone va faire comme l’OM et demander à la sélection espagnole de préserver Lamine Yamal afin qu’il ne se blesse pas.

Blessé jeudi soir de Brésil-France (1-2), Raphinha est out pour les cinq prochaines semaines de compétition. Un vrai coup dur pour le FC Barcelone, qui va notamment devoir s’en passer pour les deux quarts de finale de Champions League contre l’Atlético Madrid ou encore un autre sommet sur la pelouse des Colchoneros en Liga. Il devrait également faire l’impasse sur la demi-finale aller de C1. Quand on connaît l’importance de l’ailier gauche dans les bonnes performances du Barça (19 buts et 8 passes décisives en 31 matches), c’est un vrai coup dur. Largement évitable puisque ce Brésil-France était amical et n’avait aucune raison de se jouer à l’autre bout de la planète…

Le Barça craint énormément le virus FIFA

Le virus FIFA a une fois de plus frappé l’un des deux géants espagnols. Et la direction du FC Barcelone craint que ce ne soit pas fini. C’est la raison pour laquelle elle aurait décidé de faire comme l’OM il y a quelques mois, quand il avait demandé à la sélection marocaine de faire très attention à Nayef Aguerd, qui souffrait d’une pubalgie. Les Blaugranas ont demandé au sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, de ne pas faire jouer Lamine Yamal lors du match amical contre l’Egypte mardi soir. Ou au pire une mi-temps. L’ailier de 18 ans est resté une heure sur le terrain vendredi lors du 3-0 infligé à la Serbie.

Pas sûr que les Blaugranas soient entendus car leurs relations avec De La Fuente ne sont pas au mieux. A l’automne, ils avaient reproché au sélectionneur de convoquer et faire jouer Yamal alors qu’il souffrait d’une pubalgie et aurait dû se reposer. Hansi Flick s’en était pris par médias interposés à son homologue de la Roja. Les choses se sont depuis légèrement arrangées mais est-ce que pour autant De La Fuente acceptera de ne pas faire jouer sa star ? Réponse mardi soir…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League