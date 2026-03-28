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FRANCE

OM Mercato : un milieu de Ligue 1 refait surface pour un transfert cet été

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 14:00
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Déjà associé à l’OM par le passé, Yves Bissouma (29 ans, Tottenham) est de nouveau associé à un départ au sein du club phocéen cet été.

L’OM pourrait profiter du mercato estival pour renforcer son milieu de terrain avec une recrue de poids : Yves Bissouma. Le milieu de terrain malien de Tottenham devrait quitter le club anglais sur un transfert libre à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Tottenham renonçant à prolonger son bail d’un an malgré une option existante.

Un milieu expérimenté disponible gratuitement

À 29 ans, Bissouma dispose d’une solide expérience en Premier League après des passages réussis à Brighton puis à Tottenham. Connu en Ligue 1 également, il a joué 47 rencontres sous le maillot du LOSC. Toutefois, ses dernières saisons ont été marquées par un temps de jeu irrégulier et des problèmes extra-sportifs, poussant les Spurs à accepter son départ sans indemnité. Souvent handicapé par les blessures, il n’a disputé que 8 matchs cette saison.

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Cette situation crée une opportunité rare pour l’OM, qui pourrait attirer un joueur capable de renforcer immédiatement le secteur central sans payer de frais de transfert, un argument important dans un contexte financier où chaque euro compte pour Marseille.

Marseille déjà sur le dossier

Selon le site TEAMtalk, l’OM fait partie des clubs à avoir suivi la situation de Bissouma, avec un intérêt concret pour le recrutement du Malien cet été.

Dans les précédentes fenêtres de transfert, l’OM avait déjà été associé au profil de Bissouma, tout comme l’OGC Nice, témoignant d’une volonté de Ligue 1 de rapatrier ce milieu vers la France.

Un mercato estival à suivre de près

Si Marseille veut concrétiser cette piste, il devra se montrer réactif face à la concurrence potentielle, notamment de clubs turcs ou nord-américains déjà cités dans les discussions autour du joueur.

Dans tous les cas, le nom de Bissouma devrait faire parler de lui sur la Canebière cet été, avec une arrivée qui pourrait renforcer significativement le milieu marseillais sans grever le budget du club.

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