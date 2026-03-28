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FRANCE

FC Barcelone : en plein match avec l’Espagne, Yamal a vu son père faire le show à Paris

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 07:40
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Ce vendredi soir, une scène improbable mais symbolique s’est produite à l’Accor Arena de Paris. Alors que Lamine Yamal défendait les couleurs de l’Espagne face à la Serbie (3-0), son père, Mounir Nasraoui, faisait le show… en plein concert, aux côtés de La Fouine et du groupe L2B.

Une présence remarquée dans la capitale

Habitué à faire parler de lui sur les réseaux sociaux, Mounir Nasraoui n’en est pas à son premier coup médiatique. Déjà aperçu à Paris en compagnie de La Fouine ces derniers mois, notamment en studio ou dans les rues de la capitale, il s’impose peu à peu comme une figure atypique mêlant football et culture urbaine .

Mais cette fois, le père du prodige du FC Barcelone est passé à un autre niveau : monter sur scène dans l’une des salles les plus emblématiques d’Europe.

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Pendant que Yamal joue avec l’Espagne

Le timing rend la scène encore plus marquante. Pendant que Mounir Nasraoui vibrait devant le public parisien, son fils, lui, était titulaire avec la Roja face à la Serbie avant de sortir à la 63e minute.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’un des plus grands talents du football mondial. Formé au FC Barcelone, il a battu de nombreux records de précocité et remporté notamment l’Euro 2024 avec l’Espagne, où il a été élu meilleur jeune joueur .

Ce contraste entre la scène musicale parisienne et les pelouses internationales illustre parfaitement la double exposition médiatique de la famille.

Mounir Nasraoui, personnage à part

Ancien peintre en bâtiment d’origine marocaine, Mounir Nasraoui est devenu une personnalité virale grâce à son énergie débordante et son omniprésence sur les réseaux. Entre vidéos de célébration, prises de parole et apparitions publiques, il cultive une image de père fier et expressif .

Son rapprochement avec des figures du rap français, comme La Fouine, confirme aussi son ancrage dans une culture populaire qui dépasse largement le cadre du football.

Une scène symbolique

Voir le père d’un des plus grands espoirs du football mondial performer à l’Accor Arena pendant que son fils est en plein match avec sa sélection nationale résume parfaitement l’époque : celle où les frontières entre sport, musique et influence s’effacent.

Plus qu’un simple moment viral, cette apparition illustre une nouvelle génération de figures publiques hybrides, où les proches des stars deviennent eux-mêmes des personnages médiatiques.

Et au fond, une chose reste certaine : que ce soit sur scène ou sur le terrain, la famille Yamal sait capter l’attention.

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