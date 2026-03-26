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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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L’émir du Qatar n’a pas abandonné son rêve de recruter Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) au PSG et va casser sa tirelire.

C’est un projet XXL qui se dessine dans les coulisses du PSG. Et il pourrait tout simplement faire sauter la banque. Selon Don Balon, le Paris Saint-Germain n’a jamais abandonné l’idée de recruter Lamine Yamal. Mieux encore, le club de la capitale travaillerait depuis plusieurs mois dans la plus grande discrétion pour boucler ce qui pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire du football.

Dans ce dossier, Luis Enrique joue un rôle clé. L’entraîneur parisien est totalement séduit par le profil de l’international espagnol, qu’il considère comme un élément capable de faire franchir un cap au PSG. Malgré un secteur offensif déjà bien fourni, le technicien espagnol souhaite ajouter une nouvelle superstar pour éviter toute dépendance physique à ses cadres sur une saison longue et exigeante.

Une offre totalement hors norme

Pour convaincre le FC Barcelone, le PSG envisagerait de frapper très fort : une offre estimée à 350 millions d’euros serait à l’étude. Un montant tout simplement inédit, qui ferait exploser tous les standards du marché des transferts. Un tel investissement s’inscrit dans une stratégie claire : attirer un talent générationnel, parfaitement en adéquation avec la philosophie de jeu de Luis Enrique, et capable de s’inscrire dans la durée. Formé à la Masia, Lamine Yamal incarne exactement le type de joueur que recherche l’entraîneur parisien.

Le FC Barcelone sous pression ?

Du côté du FC Barcelone, la position officielle reste ferme : il n’est pas question de céder son joyau. Lamine Yamal est considéré comme l’avenir du club, et sa progression fulgurante renforce encore son statut. Mais la réalité économique du Barça pourrait venir brouiller les cartes. Les difficultés financières persistantes compliquent chaque mercato, notamment pour enregistrer de nouvelles recrues. Dans ce contexte, une offre aussi colossale ne pourrait pas être ignorée, même si elle reste difficile à accepter sur le plan sportif.

Un rêve… pour l’instant

De son côté, Lamine Yamal n’a jamais exprimé le moindre désir de départ. Le jeune crack se sent pleinement intégré à Barcelone, où il bénéficie d’une confiance totale malgré quelques périodes plus compliquées liées aux blessures ou à la fatigue. Le PSG avance donc prudemment dans ce dossier, conscient que l’opération s’annonce extrêmement complexe. Mais une chose est sûre : Paris est prêt à tout pour réaliser ce rêve. Et si cette offre à 350 millions devenait réalité, c’est tout l’équilibre du mercato mondial qui pourrait basculer.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League