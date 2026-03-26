Ligue 1 : PSG ou RC Lens, qui doit avoir gain de cause pour le report ? 

Le possible report du match entre le RC Lens et le PSG, le 11 avril prochain, fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« RC Lens »

« Le RC Lens doit obtenir gain de cause dans le dossier du report demandé par le PSG. Refuser ce décalage reviendrait à pénaliser un club qui, contrairement au géant parisien, ne dispose pas d’un effectif pléthorique capable de jongler avec la Ligue des Champions et le calendrier de Ligue 1.

Le RC Lens a totalement le droit de jouer dans des conditions équitables, sans subir des contraintes créées par un calendrier surchargé imposé par des clubs engagés en Europe. Accepter le report, c’est simplement respecter l’équité sportive et permettre au championnat de rester crédible, tout en donnant au Racing et à ses supporters la chance de disputer ce match dans des conditions justes et compétitives et de continuer à rêver au titre de champion de France. »

Bastien AUBERT

« Je trouve qu’au-delà du bras de fer entre le RC Lens et le PSG, c’est le football français qu’il faut sauver du ridicule. Car il n’a échappé à personne que la LFP était aux ordres de Nasser al-Khelaïfi mais ça commence à vraiment trop se voir. Désormais, on décale des rencontres pour de « simples » quarts de finale. La saison prochaine, ce sera dès le Tour de Ligue… Et puis, pourquoi Paris et pas Lille, Lyon et Strasbourg, qui étaient également concernés ? La réponse, tout le monde la connaît. Le Qatar ordonne, Vincent Labrune s’exécute. C’est pathétique et il est temps que ça change.

Donc, non au report du choc entre le RC Lens et le PSG, et oui à l’émancipation de la Ligue du joug qatari. Le dopage financier n’a rien apporté de bons au football français depuis 14 ans. Il a juste permis à un club de garnir sa vitrine. La L1 est un champ de ruines avec des clubs se battant désespérément pour éviter la banqueroute. Avec ce report, il est temps d’envoyer un message clair : le football français doit prendre ses distances avec son tortionnaire pour retrouver enfin un peu de dignité. »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France