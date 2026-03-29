Habitués à tout faire pour échapper aux paparazzis, Antonella Roccuzzo et Lionel Messi ont eu la surprise de ne pas être reconnus du tout lors d’une sortie en amoureux à Miami.

A Barcelone, Antonella Roccuzzo et Lionel Messi sortaient rarement de chez eux. Et quand c’était le cas, ils le faisaient dans le plus grand secret, même s’ils finissaient toujours par se faire repérer par des paparazzis ou la presse sportive. A Paris, en revanche, ils ne sortaient jamais. Comme en Argentine, où il y aurait des risques d’émeutes s’ils s’amusaient à pointer le bout de leur nez dehors. A Miami, en revanche, c’est beaucoup plus calme. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ils sont décidé de mettre le cap sur les Etats-Unis plutôt que de rester en Europe, de retourner à Barcelone ou de tenter l’aventure à Rosario. Mais il y a des limites à tout…

Une soirée tranquille, en amoureux, c’est du jamais vu !

Il y a deux semaines, le couple s’est offert une sortie en amoureux au restaurant. D’habitude, il y a toujours un supporter pour demander un autographe à l’octuple Ballon d’Or. Mais là, rien de rien ! Antonella Roccuzzo et Lionel Messi sont sortis de leur véhicule et ont pu marcher jusqu’au restaurant sans être importunés. Ils ont mangé sans pause photo avec un fan ou parce qu’un paparazzi a été repéré. Et ils sont repartis comme si de rien était ! Un fan a souligné ce qui était une soirée parfaite mais forcément originale pour les deux amoureux !

On comprend mieux pourquoi Lionel Messi compte bien aller au bout de son contrat avec l’Inter Miami, en 2027. D’ailleurs, le club floridien l’a remercié en annonçant qu’une tribune de son nouveau porterait son nom.