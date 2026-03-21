Lionel Messi ne manque jamais une occasion de montrer à quel point son passage au PSG (2021-23) l’a déçu. On en a eu un nouvel exemple…

S’il ne dira jamais ouvertement tout le mal qu’il pense de son passage au Paris Saint-Germain, Lionel Messi balance de temps à autres des petites phrases résumant sa pensée. L’Argentin s’est dit mal accueilli et mal aimé dans la capitale française, alors que le club a tout fait pour qu’il se sente bien, à commencer par le couvrir d’or. Mais l’ingratitude de l’octuple Ballon d’Or va se nicher jusque dans les détails les plus insignifiants, comme l’a relevé un média anglais.

Il a snobé le PSG sur son sac personnalisé !

Au lendemain de son 900e but en carrière, inscrit dans la nuit de mercredi à jeudi contre Nashville (1-1) en Champions League de la Concacaf, Messi est arrivé au centre d’entraînement de l’Inter Miami avec un sac personnalisé dans lequel il a mis ses effets personnels, dont l’indispensable gourde pour le maté. Dessus, l’Argentin a fait imprimer quatre logos, ceux de sa sélection, de son club formateur et de cœur, Newell’s Old Boys, du FC Barcelone et de l’Inter Miami ! Eh oui, il en manque un !

Ce dédain pour le PSG n’est pas très glorieux pour Lionel Messi, que personne n’a forcé à signer dans la capitale à l’été 2021. Manchester City le convoitait également. Il a fait le choix de rester relativement près de Barcelone, tout en rejoignant une équipe très compétitive et en gagnant des sommes astronomiques. Et malgré cela, il ne manque jamais une occasion de dénigrer le PSG !

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League