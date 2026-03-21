À LA UNE DU 21 MAR 2026
[05:00]PSG : après son 900e but, Lionel Messi a encore rabaissé Paris !
[00:33]RC Lens : Sage répond fermement au PSG pour le report et lance déjà le derby face au LOSC
[00:00]OM, RC Lens, OGC Nice : Madame Clauss s’est chaudement rhabillée après sa folle annonce
[23:20]PSG, OL, OM Mercato : Benatia dégaine une arme secrète pour convaincre Jonathan David !
[22:40]RC Lens – Angers SCO (5-1) : nouveau récital à Bollaert, les notes des Sang et Or
[22:30]PSG Mercato : les stars du vestiaire font fuir plusieurs promesses du club !
[22:04]ASSE : grosse pression sur les Verts avant la réception d’Annecy !
[21:48]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté vers un nouveau défi surprenant, un joueur de l’ASSE l’attend !
[21:28]FC Nantes : la pression monte avant Strasbourg, l’appel d’Halilhodzic à la Brigade Loire sera-t-il entendu ?
[21:08]Ligue des champions : le PSG n’ira pas au bout selon l’IA, le FC Barcelone et le Real Madrid non plus !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : après son 900e but, Lionel Messi a encore rabaissé Paris !

Par Raphaël Nouet - 21 Mar 2026, 05:00
💬 Commenter
Lionel Messi avant le coup d'envoi d'un match de l'Inter Miami.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Lionel Messi ne manque jamais une occasion de montrer à quel point son passage au PSG (2021-23) l’a déçu. On en a eu un nouvel exemple…

S’il ne dira jamais ouvertement tout le mal qu’il pense de son passage au Paris Saint-Germain, Lionel Messi balance de temps à autres des petites phrases résumant sa pensée. L’Argentin s’est dit mal accueilli et mal aimé dans la capitale française, alors que le club a tout fait pour qu’il se sente bien, à commencer par le couvrir d’or. Mais l’ingratitude de l’octuple Ballon d’Or va se nicher jusque dans les détails les plus insignifiants, comme l’a relevé un média anglais.

Il a snobé le PSG sur son sac personnalisé !

Au lendemain de son 900e but en carrière, inscrit dans la nuit de mercredi à jeudi contre Nashville (1-1) en Champions League de la Concacaf, Messi est arrivé au centre d’entraînement de l’Inter Miami avec un sac personnalisé dans lequel il a mis ses effets personnels, dont l’indispensable gourde pour le maté. Dessus, l’Argentin a fait imprimer quatre logos, ceux de sa sélection, de son club formateur et de cœur, Newell’s Old Boys, du FC Barcelone et de l’Inter Miami ! Eh oui, il en manque un !

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ce dédain pour le PSG n’est pas très glorieux pour Lionel Messi, que personne n’a forcé à signer dans la capitale à l’été 2021. Manchester City le convoitait également. Il a fait le choix de rester relativement près de Barcelone, tout en rejoignant une équipe très compétitive et en gagnant des sommes astronomiques. Et malgré cela, il ne manque jamais une occasion de dénigrer le PSG !

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot