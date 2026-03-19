Selon Le Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour les deux matches de la fin mars, aurait fait son choix entre Lucas Chevalier (PSG) et Robin Risser (RC Lens).

C’est aujourd’hui jeudi que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les deux matches de l’équipe de France de la fin mars, face au Brésil le 26 et la Colombie le 29, les deux aux Etats-Unis. Selon Le Parisien, le double champion du monde va convoquer 25 à 26 joueurs afin de compenser tout pépin physique de l’autre côté de l’Atlantique. Habituellement, en cas de forfait, il est facile de faire venir un remplaçant de n’importe où en Europe. Mais là, vu la distance, Didier Deschamps veut prendre toutes ses précautions.

Chevalier devrait être le troisième gardien des Bleus

Toujours selon Le Parisien, le sélectionneur aurait fait son choix concernant l’un des postes sensibles, celui de gardien de but. Si Mike Maignan (AC Milan) sera l’incontournable titulaire et Brice Samba (Stade Rennais) sa doublure, il y a une grosse incertitude concernant le troisième portier. Deschamps va-t-il continuer à appeler Alphonse Aréola malgré son déclassement à West Ham, Lucas Chevalier qui connaît la même situation au PSG ou un petit nouveau comme Robin Risser (RC Lens) ou Jean Butez (Côme) ?

Pour Le Parisien, c’est bien Lucas Chevalier qui sera appelé. Robin Risser va devoir continuer à briller avec le Racing pour espérer un appel avant le début de la Coupe du monde. Le gardien du PSG, dans le dur depuis que Matvei Safonov lui a pris sa place, va pouvoir retrouver le moral pendant ces deux semaines aux Etats-Unis.

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League